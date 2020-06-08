Иван Белозерцев о пензенцах: Гуляют, масок нет, а постановление есть

08.06.2020 | 19:00

Ко второму этапу снятия ограничений, введенных в рамках режима чрезвычайной готовности, регион еще не подошел. Эту мысль представитель управления Роспотребнадзора озвучил на видеоконференции в правительстве области. За ходом совещания горожане могли следить в одной из социальных сетей.

«В целом оценка ситуации неблагополучная, нестабильная динамика, возможность повторного роста заболеваемости. Один из основных факторов риска, который может осложнить ситуацию, - низкий уровень исполнения населением рекомендованных ограничительных мер», - пояснил заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Александр Крымов.

По-прежнему врачи фиксируют много случаев ОРВИ и внебольничных пневмоний. Обычно к лету их становилось в разы меньше, чем в другие сезоны.

«Для нас, специалистов, это большой вопрос, что у нас продолжается регистрация ОРВИ. Такого у нас не было никогда», - сообщил Александр Крымов.

«Может, это связано в том числе и с тем, что в условиях сегодняшнего времени - большой информационной работы - люди, которые заболевают (у которых ОРВИ - и они в прошлом году оставались дома, лечились в домашних условиях), сейчас они боятся и правильно делают, обращаются в лечебные учреждения, а те перестраховываются», - предположил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По его словам, по коронавирусу регион стоит на плато. Чаще всего болеют COVID-19 пенсионеры, их 40% от общего числа. 18% заразившихся - это медицинские сотрудники. На совещании Иван Белозерцев высказал мнение: возможно, это из-за того, что сами люди в белых халатах не всегда строго соблюдают меры предосторожности. А про поведение жителей и говорить не приходится.

«У нас по набережной гуляют, масок нет, а постановление есть», - возмутился Иван Белозерцев.

8 июня повторился рекорд одного из майских дней - плюс 110 зараженных COVID-19. Общий итог - 3 053 заболевших.