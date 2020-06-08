Сетевое издание|18+|Понедельник|8 июн 2020|19:56
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Общество

Иван Белозерцев о пензенцах: Гуляют, масок нет, а постановление есть

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Ко второму этапу снятия ограничений, введенных в рамках режима чрезвычайной готовности, регион еще не подошел. Эту мысль представитель управления Роспотребнадзора озвучил на видеоконференции в правительстве области. За ходом совещания горожане могли следить в одной из социальных сетей.

«В целом оценка ситуации неблагополучная, нестабильная динамика, возможность повторного роста заболеваемости. Один из основных факторов риска, который может осложнить ситуацию, - низкий уровень исполнения населением рекомендованных ограничительных мер», - пояснил заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Александр Крымов.

По-прежнему врачи фиксируют много случаев ОРВИ и внебольничных пневмоний. Обычно к лету их становилось в разы меньше, чем в другие сезоны.

«Для нас, специалистов, это большой вопрос, что у нас продолжается регистрация ОРВИ. Такого у нас не было никогда», - сообщил Александр Крымов.

«Может, это связано в том числе и с тем, что в условиях сегодняшнего времени - большой информационной работы - люди, которые заболевают (у которых ОРВИ - и они в прошлом году оставались дома, лечились в домашних условиях), сейчас они боятся и правильно делают, обращаются в лечебные учреждения, а те перестраховываются», - предположил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По его словам, по коронавирусу регион стоит на плато. Чаще всего болеют COVID-19 пенсионеры, их 40% от общего числа. 18% заразившихся - это медицинские сотрудники. На совещании Иван Белозерцев высказал мнение: возможно, это из-за того, что сами люди в белых халатах не всегда строго соблюдают меры предосторожности. А про поведение жителей и говорить не приходится.

«У нас по набережной гуляют, масок нет, а постановление есть», - возмутился Иван Белозерцев.

8 июня повторился рекорд одного из майских дней - плюс 110 зараженных COVID-19. Общий итог - 3 053 заболевших.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Иван Белозерцев показывает всем пример, везде появляется только в маске, только в невидимке, вот и на этом фото тоже в маске.....

Гость||

Американцы виноваты во всем!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Крымсаев, кто ж так маску носит??? Вот это пример показал

Гость||

А в огороде бузина,а в Киеве дядька. А вообще в столице карантин кончился, так что завтра-послезавтра Иван, будешь совсем другое петь!

Гость||

Помошь материальная на маски будет или одна болтовня,как всегда?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«У нас по набережной гуляют, масок нет, а постановление есть», - возмутился Иван Белозерцев.
Номер постановления где? Пока что мы не видели не один документ подписанный губернатором, даже документ о введении режима повышенной готовности на оф.сайте не имеет подписи,а они обязаны публиковать подписанные сканы официальных документов.Мы что обязаны верить на слово?

Гость||

Пусть государство выдаёт маски бесплатно, а затем требует их ношения и штрафует за отсутствие. Сборище дармоедкам и моральных уродов собралось и кошмарит народ штрафами

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
«У нас по набережной гуляют, масок нет, а постановление есть», - возмутился Иван Белозерцев.
Номер постановления где? Пока что мы не видели не один документ подписанный губернатором, даже документ о введении режима повышенной готовности на оф.сайте не имеет подписи,а они обязаны публиковать подписанные сканы официальных документов.Мы что обязаны этому вруну верить на слово?
Нет ему веры.

Гость||

А зачем по набережной гулять в маске???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

это большой вопрос, что у нас продолжается регистрация ОРВИ
Это не ОРВИ, потому и продолжается регистрация.

Гость||

Пообщавшись с зоотечественниками

Гость||

Удивительно! Посадили людей под замок, лишили возможность дышать свежим воздухом и прогулок, заставили надеть вонючие намордники, которые сами по себе - рассадник заразы, поскольку никто их не меняет каждые два часа, да и вообще - меняет ли. а потом удивляются, откуда у них вал ОРВИ и пневмоний в мае и июне месяце! Вот уж действительно - надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться! ДБ!

Гость||

Ахаххахахха покажите им кто-нибудь как маску правильно носить

А то один вообще без неё, другой на подбородка её носит, но рассуждают о том какие у нас пензенцы неадекватные маски не носят

Цирк

Гость||

Кому интересно его постановление?его кто нибудь в здравом уме выполняет?кроме закошмаренных масочников...

Гость||

Удивительно! Посадили людей под замок, лишили возможность дышать свежим воздухом и прогулок, заставили надеть вонючие намордники, которые сами по себе - рассадник заразы, поскольку никто их не меняет каждые два часа, да и вообще - меняет ли. а потом удивляются, откуда у них вал ОРВИ и пневмоний в мае и июне месяце! Вот уж действительно - надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться! ДБ!

—————

Абсолютно верно. У людей абсолютно никакой иммунитет после т.н. «Самоизоляции», а они ещё удивляются, недалекие наши

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Имя: Гость
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