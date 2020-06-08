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Общество

Губернатор о коронавирусе: Идет спад по количеству заболевших

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев увидел спад в количестве новых случаев коронавирусной инфекции в регионе. Об этом он сообщил во время совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 8 июня.

«Да, проблема сегодня остается напряженной… Вижу, что все равно идет спад по количеству заболевших… Когда большая часть жителей Пензенской области находилась на самоизоляции, количество заболевших было больше, чем сегодня, когда большая часть людей вышла на работу», - констатировал Иван Белозерцев.

По данным на утро, в регионе зарегистрировано 3 053 случая COVID-19. За минувшие сутки подтвердили 110 новых фактов заражения.

В этот день Пензенская область повторила рекорд 22 мая. Тогда за сутки также подтвердили 110 случаев коронавируса.

Ранее на личных страницах Белозерцева в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram было размещено сообщение, в котором утверждалось о выходе региона на плато.

«Пензенская область находится на 1-м этапе смягчения ограничений в режиме повышенной готовности. По коронавирусу регион стоит на плато. От каждого без исключения зависит дальнейшее снижение заболеваемости и выход на следующий этап», - написал Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

110 это спад? Какой ужас!Это говорит пока ещё губернатор...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев увидел спад
Капец. Ясновидящий.

Гость||

Прикольно) Вчера 98, сегодня 110 - это спад? Такой вот отрицательный спад)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Когда большая часть жителей Пензенской области находилась на самоизоляции, количество заболевших было больше, чем сегодня, когда большая часть людей вышла на работу», - констатировал Иван Белозерцев.
то есть самоизоляция приводит к увеличению заболеваний ?

Гость||

Что он несет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

снижение заболеваемости и выход на следующий этап», - написал Иван Белозерцев
Нет доверия.

Гость||

Парад будет , полк будет, обнуление будет. Браво, Иван Александрович!

Гость||

Очки протри! какой нафиг спад?

Гость||

Пневмоний внебольничных меньше наверно стало, поэтому та и говорит.

Гость||

Гость писал(a):

Прикольно) Вчера 98, сегодня 110 - это спад? Такой вот отрицательный спад)
Моска требует нужных результатов. Он только выполняет приказ.

Гость||

Вот так спад!

Гость||

Цирк!

Гость||

Вот врет! В наглую!

Гость||

Вчера 98, сегодня 110... губернатор видит спад.король голый?

Гость||

09.55, 5409 пневмоний на сегодня

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
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