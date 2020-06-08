Губернатор о коронавирусе: Идет спад по количеству заболевших

08.06.2020 | 09:39

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев увидел спад в количестве новых случаев коронавирусной инфекции в регионе. Об этом он сообщил во время совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 8 июня.

«Да, проблема сегодня остается напряженной… Вижу, что все равно идет спад по количеству заболевших… Когда большая часть жителей Пензенской области находилась на самоизоляции, количество заболевших было больше, чем сегодня, когда большая часть людей вышла на работу», - констатировал Иван Белозерцев.

По данным на утро, в регионе зарегистрировано 3 053 случая COVID-19. За минувшие сутки подтвердили 110 новых фактов заражения.

В этот день Пензенская область повторила рекорд 22 мая. Тогда за сутки также подтвердили 110 случаев коронавируса.

Ранее на личных страницах Белозерцева в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram было размещено сообщение, в котором утверждалось о выходе региона на плато.

«Пензенская область находится на 1-м этапе смягчения ограничений в режиме повышенной готовности. По коронавирусу регион стоит на плато. От каждого без исключения зависит дальнейшее снижение заболеваемости и выход на следующий этап», - написал Иван Белозерцев.