Сетевое издание|18+|Воскресенье|7 июн 2020|11:54
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Общество

Количество заразившихся коронавирусом в области приблизилось к 3 000

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За сутки в Пензенской области зафиксировали еще 98 случаев коронавирусной инфекции. Данные на воскресенье, 7 июня, обнародовал московский оперативный штаб.

Всего с начала эпидемии выявили 2 943 заразившихся опасным вирусом.

6 июня было подтверждено 80 случаев заболевания, 5-го – 90. Ежедневно в области регистрируют 80 и более новых пациентов с коронавирусом. Пензенцы попадают в больницы семьями, вместе с несовершеннолетними детьми. Основным путем передачи инфекции стал контакт с заразившимися родными.

По данным на субботу, 6 июня, в Сурском крае за сутки врачи отправили домой 66 пациентов. Общее число выздоровевших стало равняться 2 500. Скончались 26 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вот ОНО как всё лихо поворачивается!!! Отмена автобусов большой вместимосим,ярмарки,,,...

Гость||

Откуда данные, что вчера отправили домой 66 человек?

Вы что, от балды берете?

Сами же писали вчера(19.38) 52 выписали.

Гость||

К параду Пенза готовится, наращивает темпы.

Гость||

Писали же 52 вылечили вчера вечером, а в ночь ещё что-ли отправили домой кого или остальные сами сбежали? Утром про 66 уже пишете. Когда цифры будете проверять?

Гость||

С заболевшим тоже, примерно сотня тогда пишите, чтобы без вопросов было, а то вдруг опять не так цифра...

Гость||

Замерли вокруг люди,Светятся экраны теле

Верьте, что рекорд будет Знайте, мы близки к цели.

ИДЁМ НА РЕКОРДЫ?

Гость||

Да ладно. Кто туда пойдет в светлом уме и твердой памяти

Гость||

Да вчера писали выписали 52 а поступила 86,сегодня пишите ,поступило 80 выписали 66...ГДЕ ПРАВДА ??????

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Основным путем передачи инфекции стал контакт с заразившимися родными.
Чего удивительного? Маски из кармана, маски на подбородках, маски времен первой мировой.

Собрал заразу маской - передай другому.

Гость||

Чудеса

Гость||

Работаю в 6 ГБ. У нас только ОРВИ и пневмония. ОФИЦИАЛЬНО!

Гость||

Не переживайте, Онищенко сказал надо быстрее снимать ограничения.Чем больше заболевших, тем быстрее вирус ослабнет.Про потери он не говорил, койки есть !

Гость||

Гость писал(a):

Работаю в 6 ГБ. У нас только ОРВИ и пневмония. ОФИЦИАЛЬНО
Какова смертность от пневмонии, сколько больных на данный момент в 6 ГБ?

Гость||

"Основным путем передачи инфекции стал контакт с заразившимися родными."

Основным путем передачи инфекции стали больницы, где нет разделения на больных вирусом и просто больных другими болезнями (а потом напишут, что это были сопутствующие заболевания)

Гость||

Койки есть у Онищенко, но не в Пензе

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Имя: Гость
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