Количество заразившихся коронавирусом в области приблизилось к 3 000

07.06.2020 | 10:36

За сутки в Пензенской области зафиксировали еще 98 случаев коронавирусной инфекции. Данные на воскресенье, 7 июня, обнародовал московский оперативный штаб.

Всего с начала эпидемии выявили 2 943 заразившихся опасным вирусом.

6 июня было подтверждено 80 случаев заболевания, 5-го – 90. Ежедневно в области регистрируют 80 и более новых пациентов с коронавирусом. Пензенцы попадают в больницы семьями, вместе с несовершеннолетними детьми. Основным путем передачи инфекции стал контакт с заразившимися родными.

По данным на субботу, 6 июня, в Сурском крае за сутки врачи отправили домой 66 пациентов. Общее число выздоровевших стало равняться 2 500. Скончались 26 человек.