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Общество

Вокзал Пенза-I оказался неприспособленным для инвалидов

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Вокзал станции Пенза-I не вполне отвечает насущным нуждам маломобильных людей. Это выяснила проверка, которую провел пензенский транспортный прокурор.

«На вокзале не установлен лифт для самостоятельного передвижения лиц с ограничениями к передвижению; не обеспечена работоспособность двух подъемных платформ для преодоления лестничных маршей инвалидами-колясочниками; зоны отдыха и ожидания не оборудованы индивидуальными средствами информации и связи для маломобильных групп населения», - перечислили недочеты в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Руководству Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» было внесено представление с требованием устранения нарушений закона.

«Бездействие владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта послужило основанием для обращения в суд. Решением Железнодорожного районного суда города Самары требования прокурора удовлетворены в полном объеме», - сообщили в контролирующем органе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Открыли америку. Кто у нас об инвалидах думает?

Гость||

Сверхдержава

Гость||

Вот удивили! Вся Пенза Кузьмич-стайл . был вокзал архитектуры госпремии стал животноводческий корпус буртасии губера-колхозавра

Гость||

А все вагоны очень приспособлены для маломобильных, зачем этот цирк, все инвалид с вокзала уехать никуда не сможет. Или главное что на вокзале мало мобильные могли потусить

Гость||

Гость писал(a):

Открыли америку. Кто у нас об инвалидах думает?
У нас что на обычных людей что на инвалидов нас рать. Думают только о достойных

Гость||

Спец вагон для одного инвалида все равно никто к составу цеплять не будет. Инвалиду дешевле отказать

Имя: Гость
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