Вокзал Пенза-I оказался неприспособленным для инвалидов

06.06.2020 | 11:24

Вокзал станции Пенза-I не вполне отвечает насущным нуждам маломобильных людей. Это выяснила проверка, которую провел пензенский транспортный прокурор.

«На вокзале не установлен лифт для самостоятельного передвижения лиц с ограничениями к передвижению; не обеспечена работоспособность двух подъемных платформ для преодоления лестничных маршей инвалидами-колясочниками; зоны отдыха и ожидания не оборудованы индивидуальными средствами информации и связи для маломобильных групп населения», - перечислили недочеты в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Руководству Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» было внесено представление с требованием устранения нарушений закона.

«Бездействие владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта послужило основанием для обращения в суд. Решением Железнодорожного районного суда города Самары требования прокурора удовлетворены в полном объеме», - сообщили в контролирующем органе.