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Общество

В день поминовения на пензенских кладбищах было малолюдно

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Во Вселенскую родительскую субботу, день общецерковного поминовения усопших, на Новозападном кладбище посетителей было мало - запрет навещать родственников на погостах сделал свое дело. Заупокойные молебны в храме заказали единицы.

«Обычно с семи часов утра уже строй идет. Сегодня - ты, да я, да мы с тобой», - отметила регистратор храма преподобного сергия радонежского Валентина Леонидовна.

У входа на кладбище дежурили полицейские. Всем заранее объявили, что посещать кладбища пока здоровья ради. Люди в погонах без особой жесткости охраняли порядок, попутно рекомендуя соблюдать простые правила: надеть маску, соблюдать дистанцию.

Посещение и уборка могил родственниками усопших прошли одновременно с богослужением в храме.

«Молитва драгоценна тем, что мы имеем дерзновение ко Господу влиять на загробную участь. У мертвых нет возможности покаяния, а наша молитва дает возможность духовного избавления, просветления. В этой молитве нуждается каждый ушедший в мир иной, точнее душа его, потому что она не умирает», - рассказал настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Сергий Шумилов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Заупокойные молебны в храме заказали единицы.
Удар губернатора по доходам РПЦ?

Гость||

У храмов и погостов дежурили оборотни и демоны не давали людям преклониться мощам своих родственников.

Гость||

Память в душах и молитвах , а не в бумажках за деньги

Гость||

Молитвы от коронавируса не помогают?

Гость||

Надеюсь те, кто не соблюдал установленный режим ,были оштрафованы

и пополнили бюджет. Разрешат и пойдем навестим.

Гость||

штрафовали по качеству или количеству?

Может и приучат людей,что молитва в посредниках не нуждается , каждый сам её обращает тому, кому служит

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Всем заранее объявили, что посещать кладбища пока здоровья ради.
Эт как, посещать кладбища здоровья ради? Фитнесом штоль там заниматься?

Гость||

Гость писал(a):

У храмов и погостов дежурили оборотни и демоны не давали людям преклониться мощам своих родственников.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

БЕЗ CAPS LOCK.За бабло и хорошее ,можно и попридержать свои принципы.А тем более,что гарантирована пенсия в 45,любое образование за счёт трудящихся,хатка за ваш счёт.Сами понимаете,что за эту манну небесную они вас,по указке "Моисея" будут очень строго "ОХРАНЯТЬ"!Один вопрос:"Где "Моисей" берёт необразованные,"арабские" селения?Откуда эти служители?"

Имя: Гость
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