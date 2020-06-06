В день поминовения на пензенских кладбищах было малолюдно

06.06.2020 | 18:15

Во Вселенскую родительскую субботу, день общецерковного поминовения усопших, на Новозападном кладбище посетителей было мало - запрет навещать родственников на погостах сделал свое дело. Заупокойные молебны в храме заказали единицы.

«Обычно с семи часов утра уже строй идет. Сегодня - ты, да я, да мы с тобой», - отметила регистратор храма преподобного сергия радонежского Валентина Леонидовна.

У входа на кладбище дежурили полицейские. Всем заранее объявили, что посещать кладбища пока здоровья ради. Люди в погонах без особой жесткости охраняли порядок, попутно рекомендуя соблюдать простые правила: надеть маску, соблюдать дистанцию.

Посещение и уборка могил родственниками усопших прошли одновременно с богослужением в храме.

«Молитва драгоценна тем, что мы имеем дерзновение ко Господу влиять на загробную участь. У мертвых нет возможности покаяния, а наша молитва дает возможность духовного избавления, просветления. В этой молитве нуждается каждый ушедший в мир иной, точнее душа его, потому что она не умирает», - рассказал настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Сергий Шумилов.