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Общество

От коронавируса излечились свыше 2 000 жителей Пензенской области

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В субботу, 6 июня, в Пензенской области выписаны из лечебных учреждений 52 пациента, заболевших коронавирусной инфекцией и успешно вылечившихся. Общее количество людей, поборовших опасное заболевание, составило 2 406.

Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Согласно последним данным оперативного штаба, в Пензенской области выявлено 2 845 случаев COVID-19. 86 из них были подтверждены за минувшие сутки.

Всего с начала эпидемии в Сурском крае выявили 119 случаев коронавируса у несовершеннолетних. Большая часть из них (78) - это дети в возрасте до 10 лет.

За время эпидемии скончались 26 пациентов - 17 мужчин и 9 женщин. Последнее известие о том, что из жизни ушли две женщины, 1959 и 1961 годов рождения, поступило 4 июня.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

надувательство или подготовка к реальной пандемии?

Гость||

Указания Путина надо исполнять.

Гость||

Скоро 1 июля,все выздоровеют.

Гость||

Главный врач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал неожиданную возможную причину заражения коронавирусом — стресс . Об этом он сообщил

«Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет», — пояснил специалист, отметив, что страх способствует снижению иммунитета.

Это специально для вас, закошмаренные!!! Хватит истерики закатывать, все ограничения снимут скоро!

Гость||

Снимут на время до осени, а там снова на самоизоляцию загонят!

Гость||

Даёшь парад каждый месяц и голосование каждую неделю:)

Гость||

Про вторую волну не зря нам рассказывали

Гость||

А там и непонятную вакцину приготовят

Гость||

Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны

Эти средства будут выдаваться в виде ваучеров через торговую онлайн-площадку JD.com.

Имя: Гость
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