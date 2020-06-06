От коронавируса излечились свыше 2 000 жителей Пензенской области

06.06.2020 | 19:38

В субботу, 6 июня, в Пензенской области выписаны из лечебных учреждений 52 пациента, заболевших коронавирусной инфекцией и успешно вылечившихся. Общее количество людей, поборовших опасное заболевание, составило 2 406.

Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Согласно последним данным оперативного штаба, в Пензенской области выявлено 2 845 случаев COVID-19. 86 из них были подтверждены за минувшие сутки.

Всего с начала эпидемии в Сурском крае выявили 119 случаев коронавируса у несовершеннолетних. Большая часть из них (78) - это дети в возрасте до 10 лет.

За время эпидемии скончались 26 пациентов - 17 мужчин и 9 женщин. Последнее известие о том, что из жизни ушли две женщины, 1959 и 1961 годов рождения, поступило 4 июня.