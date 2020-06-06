Обнародовано число новых случаев коронавируса в Пензенской области

06.06.2020 | 10:40

По данным на субботу, 6 июня, за последние сутки в Пензенской области зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне, 5 июня, было выявлено 90 новых инфицированных. В общей сложности в регионе выздоровело 2 354 человека.

С начала регистрации в регионе первого пациента с COVID-19 общее количество инфицированных составило 2 845.

За время эпидемии в Сурском крае скончались 26 пациентов - 17 мужчин и 9 женщин. Последнее известие о том, что из жизни ушли две женщины, 1959 и 1961 годов рождения, поступило 4 июня.