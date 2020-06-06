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Общество

Обнародовано число новых случаев коронавируса в Пензенской области

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По данным на субботу, 6 июня, за последние сутки в Пензенской области зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне, 5 июня, было выявлено 90 новых инфицированных. В общей сложности в регионе выздоровело 2 354 человека.

С начала регистрации в регионе первого пациента с COVID-19 общее количество инфицированных составило 2 845.

За время эпидемии в Сурском крае скончались 26 пациентов - 17 мужчин и 9 женщин. Последнее известие о том, что из жизни ушли две женщины, 1959 и 1961 годов рождения, поступило 4 июня.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ну и какое тут нахрен голосование по конституции?

Губер, о чем ты думаешь?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Накануне, 5 июня, было выявлено 90 новых инфицированных. В общей сложности в регионе выздоровело 2 354 человека.

За время эпидемии в Сурском крае скончались 26 пациентов - 17 мужчин и 9 женщин.

А в остальном, прекрасная маркиза......

Все больницы забиты, люди мрут как мухи не пойми от чего - ни цифр по статистике, ни рекомендаций от этой пневмонии .

Сколько умерших с положительными тестами на коронавирус?

Сколько заболевших пневмонией на сегодняшний день?

Сколько умерших от обычной пневмонии с положительными тестами на вирус?

Есть ли какая-то связь этой вспышки пневмонии с коронавирусом.

Какие рекомендации населению , чтобы не подхватить эту пневмонию?

Гость||

Как статистику не подкручивай, в она всё равно вылезет в росте других показателей: то в росте смертности в отчётах Росстата, то в росте внебольничных пневмоний, то просто в росте случаев ОРВИ в июне!

Гость||

Гость писал(a):

Какие рекомендации населению , чтобы не подхватить эту пневмонию?
Покупайте маски и перчатки. Маски менять через 2-3 часа.

Гость||

Губер думает о НЁМ!

Даст "добро" или не даст.

Гость||

Гость писал(a):

Губер, о чем ты думаешь?
Об отмене автобусов большой вместимости и проведении ярмарки?

Гость||

Гость писал(a):

ость|06.06.2020 10:58|

Гость писал(a):

Губер, о чем ты думаешь?

О втором сроке своем,выберут снова или нет.

Гость||

ВЫБЕРЕМ!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.06.2020 11:07|

ВЫБЕРЕМ!

Как сказать,судя по комментарием на форумах,я бы не сказал что все будут за него .

Гость||

Да всем плевать на этот барановирус

Гость||

Данные частично неинформативные.

Тесты, когда брали, дней 10 назад?

Интереснее было, сколько на сегодняшний день госпитализируется с пневмонией, которая позднее диагноститируется, как ковидная.

В любом случае, ничего хорошего нет,в Москве только реальное снижение,в 3 раза,за счет Москвы ,типа стабилизец,а в регионах конца и краю не видно!

Дана установка на позитив,так и будут статтстику подтяг-вать-кол-во выздоровших на 2 человека преввшать кол-во заболевших

Гость||

Гость писал(a):

Все больницы забиты, люди мрут как мухи не пойми от чего - ни цифр по статистике, ни рекомендаций от этой пневмонии .

Сколько умерших с положительными тестами на коронавирус?

Сколько заболевших пневмонией на сегодняшний день?

Сколько умерших от обычной пневмонии с положительными тестами на вирус?

Есть ли какая-то связь этой вспышки пневмонии с коронавирусом.

Какие рекомендации населению , чтобы не подхватить эту пневмонию?

Совершенно согласна. Почему нет по пневмонии никаких рекомендаций?

Гость||

В Москве тесты на антитела помогали выявлять носителей бессимптомных,ограничительные меры полиция контролировала.А у нас всё на совести людей.У кого то жена болеет, а муж на работу ходит.А в больничках какая чума, хорошо ещё глазную не открыли, там основной контингент больных 60 +.

Гость||

Гость писал(a):

Ну и какое тут нахрен голосование по конституции?

Губер, о чем ты думаешь?

Элла Панфилова уверила, что голосовать будет безопаснее, чем сходить в магазин. :)

Гость||

Вот это власть. Все делают для уничтожения населения. Когда же вам конец придет? Все равно же за все ответите.И все равно есть полудурки, которые единую россию и путена поддерживают.

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Имя: Гость
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