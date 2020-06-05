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Общество

Коронавирус подхватили жители Пензы, Кузнецка и 15 районов области

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В пятницу, 5 июня, оперативный штаб Пензенской области сообщил актуальную информацию о географии распространения коронавируса в регионе.

За последние сутки подтвердилось 90 новых случаев инфицирования. 43 из заболевших проживают в Пензе, 9 - в Пензенском районе, 8 - в Нижнеломовском, по 4 - в Бессоновском, Башмаковском и Земетчинском, 3 - в Сердобском, по 2 - в Камешкирском, Неверкинском, Белинском, Каменском районах и Кузнецке, по 1 - в Городищенском, Шемышейском, Бековском, Колышлейском и Никольском районах.

С начала пандемии в Пензенской области коронавирус подхватили 2 759 человек, 2 260 из них выздоровели, 26 умерли.

Накануне 21 случай заражения выявили в Малосердобинском районе, чуть больше (29) - в областном центре. В Пензенском и Бессоновском районе было зафиксировано по 6 инфицированных. В остальных муниципальных образованиях подтвердили по 3, 2 или 1 диагнозу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В Пензе - 43 после 29 накануне. Растем!

Гость||

РАССЛАБИЛИСЬ...

Гость||

Стадом ходят,стадом детей заражают ! Как же, гулять им охота!Это все из-за того,что жестких мер не было...

Гость||

В связи с истечением сроков давности решением Октябрьского районного суда города Пензы заявленное ходатайство законодательства удовлетворено. Уголовное преследование прекращено, подсудимый освобожден от уголовной ответственности», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области.

Гость||

Гулливер в Кузнецке работает, приходите за покупками

Гость||

В Шемышейском районе нет ни дня,чтобы не выявили больного. Может главе нужно поучиться у Лопатинского главы, и хотя бы недели на 2 закрыть рынок и навести порядок в вечернее время. Очень много гуляет молодежи толпами. Посмотреть, что вечерами делается около торговых точек.

Гость||

По мнению губернатора, мы справляемся. Он развернул рассчитанное количество коек, значит должны справляться, а то что заболевших много, так это уже не его проблема. Справляетесь сами как нибудь, а помощи вам просить никто не будет, т.к если попросить, то получается что не справился, не верно оценил ситуацию. А как ее оценить верно, когда в окно смотришь и всё нормально там. Нужно значит больным приходить по окна губернатора, чтобы он наконец увидел и оценил ситуацию.

Гость||

Актуальная информация?Смех и только!Ждем результат теста почти неделю,а обещают сделать его только к концу следующей недели!Вот такая правда про ваше тестирование хваленое

Гость||

Коронобесие людям прививают.

Гость||

В Кузнецке беспридел везде толпами ходят без масок а уж и тем более без перчаток. МАГАЗИНЫ во всю открыты и продавцы без масок

Гость||

Пора писать не на пензаинформ, а на сайт правительства РФ.

Гость||

В Кузнецке контроля никакого нет.

Гость||

Что за пренебрежительная формулировка - "подхватили"?

Гость||

Это верно нужно в правительство обращаться

Гость||

Гейтс замышляет использовать кампанию массовой вакцинации COVID-19 в качестве предлога для имплантации микрочипов миллиардам людей и наблюдения за их перемещениями.

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Имя: Гость
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