Коронавирус подхватили жители Пензы, Кузнецка и 15 районов области

05.06.2020 | 12:39

В пятницу, 5 июня, оперативный штаб Пензенской области сообщил актуальную информацию о географии распространения коронавируса в регионе.

За последние сутки подтвердилось 90 новых случаев инфицирования. 43 из заболевших проживают в Пензе, 9 - в Пензенском районе, 8 - в Нижнеломовском, по 4 - в Бессоновском, Башмаковском и Земетчинском, 3 - в Сердобском, по 2 - в Камешкирском, Неверкинском, Белинском, Каменском районах и Кузнецке, по 1 - в Городищенском, Шемышейском, Бековском, Колышлейском и Никольском районах.

С начала пандемии в Пензенской области коронавирус подхватили 2 759 человек, 2 260 из них выздоровели, 26 умерли.

Накануне 21 случай заражения выявили в Малосердобинском районе, чуть больше (29) - в областном центре. В Пензенском и Бессоновском районе было зафиксировано по 6 инфицированных. В остальных муниципальных образованиях подтвердили по 3, 2 или 1 диагнозу.