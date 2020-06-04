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Общество

За день из больниц выписали 128 пензенцев, перенесших коронавирус

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Более 2250 жителей Пензенской области могут назвать себя излечившимися от новой коронавирусной инфекции. Свежую статистику обнародовала вечером в четверг, 4 июня, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Выписано сегодня 128 человек. Общее число выздоровевших 2260», - сообщила она в личном телеграм-канале.

На ту же дату в Пензенской области зафиксировано 2669 случаев COVID-19. За минувшие сутки выявили 84. Трое из заболевших дети (1, 5 и 7 лет), остальным от 22 до 87 лет. Находятся под наблюдением 5930 человек.

За все время пандемии скончались 26 пациентов - это 17 мужчин и 9 женщин. 4 июня стало известно о смерти двух жительниц региона (1959 и 1961 годов рождения).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ура!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За все время пандемии скончались 26 пациентов
Что то врачи перестали выпадать из окон?

Имя: Гость
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