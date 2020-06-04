За день из больниц выписали 128 пензенцев, перенесших коронавирус

04.06.2020 | 20:32

Более 2250 жителей Пензенской области могут назвать себя излечившимися от новой коронавирусной инфекции. Свежую статистику обнародовала вечером в четверг, 4 июня, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Выписано сегодня 128 человек. Общее число выздоровевших 2260», - сообщила она в личном телеграм-канале.

На ту же дату в Пензенской области зафиксировано 2669 случаев COVID-19. За минувшие сутки выявили 84. Трое из заболевших дети (1, 5 и 7 лет), остальным от 22 до 87 лет. Находятся под наблюдением 5930 человек.

За все время пандемии скончались 26 пациентов - это 17 мужчин и 9 женщин. 4 июня стало известно о смерти двух жительниц региона (1959 и 1961 годов рождения).