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Общество

Из списка открывшихся организаций вычеркнули салоны, бани и солярии

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Администрация Пензы вычеркнула из перечня возобновивших работу с 1 июня организаций изрядную их часть.

С 1 июня в регионе начался первый этап снятия ограничений. Было объявлено об открытии дилерских центров, предприятий сферы услуг и промтоварных магазинов с площадью торгового зала не более 400 кв. м и отдельным входом с улицы.

2 июня мэрия Пензы опубликовала перечень организаций, которым разрешена работа. Однако в связи с разъяснением регионального управления Роспотребнадзора, опубликованным на сайте организации в четверг, 4 июня, часть пунктов пришлось вычеркнуть.

«До 14 июня 2020 года приостановлена работа салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных субъектов, в которых оказываются подобные услуги», - говорится в разъяснении Роспотребнадзора.

В списке, представленном администрацией, остались химчистки, прачечные, мастерские по ремонту оргтехники и бытовой техники, ателье, пункты проката и точки оказания фотоуслуг.

Кроме того, 3 июня Министерство физкультуры и спорта Пензенской области объявило о возобновлении работы спорткомплекса «Семейный» и стадиона «Первомайский», а также о подготовке открытого бассейна училища олимпийского резерва.

Однако есть вероятность, что пензенцам так и не придется побегать по дорожкам, позаниматься на тренажерах и поплескаться в воде.

«Не могут возобновить работу фитнес-центры, бассейны и другие физкультурные, спортивные и иные организации, предоставляющие услуги по проведению подобных мероприятий с очным присутствием граждан», - пояснили в главном санитарно-эпидемиологическом ведомстве области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Не могут возобновить работу фитнес-центры, бассейны и другие физкультурные, спортивные и иные организации, предоставляющие услуги по проведению подобных мероприятий с очным присутствием граждан», - пояснили в главном санитарно-эпидемиологическом ведомстве области.
Эт как? По стадиону только заочно побегать можно?

Гость||

онлайн

Гость||

Но как жить без солярия, я буду бледен как моль, буртаску даже не подснимешь.

Гость||

Эх и весело живём, мы не моемся ни пьём.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

с разъяснением регионального управления Роспотребнадзора,
Это что у нас за ОРГАН такой, постановления властей аннулирует без суда? Теперь они могут взятки брать за разрешения? Дурдом.

Гость||

А причём здесь администрация г. Пензы? В постановлении губернатора прямо сказано, что открывается сфера услуг, без каких либо исключений! Надо просто плевать на эти действия администрации и разъяснения никому не нужного Роспотребнадзора

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
с разъяснением регионального управления Роспотребнадзора,
Это что у нас за ОРГАН такой, постановления властей аннулирует без суда? Теперь они могут взятки брать за разрешения? Дурдом.
Это ненужная контора с раздутым штатом.

Гость||

Обсосы денег захотели, слать их как можно дальше.

Гость||

Дебилы!

Гость||

Закройте прокат на Олимпийской аллее. Взрослые и дети могут подхватить заразу.

Гость||

А шмоточные отделы в тц открыты?

Гость||

Закройте прокат на Олимпийской аллее. Взрослые и дети могут подхватить заразу

————

Обойдёшься! Тебя закрыть надо в желтый дом в первую очередь

Имя: Гость
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