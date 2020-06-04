Из списка открывшихся организаций вычеркнули салоны, бани и солярии

04.06.2020 | 16:53

Администрация Пензы вычеркнула из перечня возобновивших работу с 1 июня организаций изрядную их часть.

С 1 июня в регионе начался первый этап снятия ограничений. Было объявлено об открытии дилерских центров, предприятий сферы услуг и промтоварных магазинов с площадью торгового зала не более 400 кв. м и отдельным входом с улицы.

2 июня мэрия Пензы опубликовала перечень организаций, которым разрешена работа. Однако в связи с разъяснением регионального управления Роспотребнадзора, опубликованным на сайте организации в четверг, 4 июня, часть пунктов пришлось вычеркнуть.

«До 14 июня 2020 года приостановлена работа салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных субъектов, в которых оказываются подобные услуги», - говорится в разъяснении Роспотребнадзора.

В списке, представленном администрацией, остались химчистки, прачечные, мастерские по ремонту оргтехники и бытовой техники, ателье, пункты проката и точки оказания фотоуслуг.

Кроме того, 3 июня Министерство физкультуры и спорта Пензенской области объявило о возобновлении работы спорткомплекса «Семейный» и стадиона «Первомайский», а также о подготовке открытого бассейна училища олимпийского резерва.

Однако есть вероятность, что пензенцам так и не придется побегать по дорожкам, позаниматься на тренажерах и поплескаться в воде.

«Не могут возобновить работу фитнес-центры, бассейны и другие физкультурные, спортивные и иные организации, предоставляющие услуги по проведению подобных мероприятий с очным присутствием граждан», - пояснили в главном санитарно-эпидемиологическом ведомстве области.