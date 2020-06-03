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Общество

В регионе за сутки на коронавирус проверили почти 2 000 человек

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В региональном оперативном штабе подтвердили 83 случая коронавирусной инфекции, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество заразившихся в регионе стало равняться 2 585.

Среди новых пациентов есть дети. Инфекцию зафиксировали у малышей 2 и 5 лет и 16-летнего подростка.

Всего с начала эпидемии в Сурском крае выявили 108 случаев COVID-19 у несовершеннолетних. Большая часть из них (71) - это малыши от 0 до 10 лет.

«Под наблюдением находятся 5 690 человек, сняты с него 11 883», - добавили в оперштабе.

Специалисты вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» проверили на новый вирус 33 394 человека (всего 34 406 исследований), лабораторий лечебной сети - 51 998 (56 005 исследований).

За сутки было проверено 1 973 человека.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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