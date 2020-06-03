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Общество

В Пензе открылись спорткомплекс и стадион, готовится к работе бассейн

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В связи со смягчением режима повышенной готовности в Пензе возобновляют работу спортивные объекты.

С понедельника, 1 июня, разрешено посещение спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» (ул. Измайлова, 150) и комплексного стадиона «Первомайский» (ул. Калинина, 119).

Кроме того, в ближайшее время возобновятся сеансы в открытом бассейне училища олимпийского резерва (ул. Одоевского, 1).

«При этом сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование», - предупредили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

Постановление о смягчении режима повышенной готовности подписал 1 июня губернатор Иван Белозерцев. Открылись дилерские центры, предприятия сферы услуг и промтоварные магазины с площадью торгового зала не более 400 кв. м и отдельным входом с улицы.

Разрешено работать косметическим и массажным салонам, соляриям, баням и саунам, химчисткам, прачечным, ремонтным мастерским, ателье. Можно оказывать фотоуслуги, открыли двери пункты проката.

Пензенцам разрешено заниматься спортом на улице и прогуливаться, соблюдая социальную дистанцию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото sport.pnzreg.ru
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Гость||

Плавать в масках будут?

Гость||

В масках, вместо лифчиков

Гость||

Короновирус передаётся через воду !

Гость||

Скорее бы уже бассейн открыли!!!

Гость||

ух заживём теперь.

Имя: Гость
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