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Общество

Смерть от коронавируса: Пенза занимает высокие позиции среди соседей

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Пензенская область продолжает занимать высокие позиции по количеству смертей среди соседних регионов.

По данным на среду, 3 июня, антилидером по числу летальных исходов является Саратовская область - 34. За все время пандемии там зарегистрировали 3 363 зараженных (при общей численности населения 2,4 млн человек).

В Пензенском регионе от коронавируса умерли 22 жителя (2 585 инфицированных, общая численность населения 1,3 млн).

В Республике Мордовии зарегистрировано 14 скончавшихся (2 012 и 0,79 млн соответственно), в Ульяновской области - 12 (2 770 и 1,2 млн), в Рязанской - 9 (3 728 и 1,1 млн), в Тамбовской - 8 (3 175 и 1 млн).

20 мая сообщалось, что ситуация с распространением коронавируса в Пензенской области на фоне соседей остается относительно благополучной. На тот момент в регионе был самый низкий показатель по числу зараженных. Однако этого нельзя было сказать про количество летальных исходов. В Пензенском регионе, как и в Саратовском, их насчитывалось 12. Это цифра была самой высокой среди соседствующих субъектов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Лежал в 4 городской еще до эпидемии ковида - лечат там так, что выздороветь можно только вопреки лечению. Пульмонолог в поликлинике осталась одна на всю Пензу, запись за 2 месяца, и выписывает все лекарства, какие знает. Пульмонологическое отделение было прекрасное в 6 гор.больнице - убрали, т.к. оптимизация.

Гость||

Фотография, видимо, призвана символизировать актуальное состояние пензенской системы здравоохранения?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По данным на среду, 3 июня, антилидером по числу летальных исходов является Саратовская область - 34. За все время пандемии там зарегистрировали 3 363 зараженных (при общей численности населения 2,4 млн человек).

В Пензенском регионе от коронавируса умерли 22 жителя (2 585 инфицированных, общая численность населения 1,3 млн).

Ну да, саратовская область почти в 2 раза больше

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенская область продолжает занимать высокие позиции по количеству смертей среди соседних регионов.
Если бы это было так, это бы ещё ничего. Если бы, конечно, оно так и было. Но так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей.

Гость||

Это земной шар бётся головой о стену......

Дмитрий Н. Мотовилов||

Очередное враньё жоржа бенгальского. Речь на самом деле нужно вести о более слабом здоровье пензяков, отравленных химией и радиацией.

Тут даже от насморка недолго лапки надуть...

Гость||

Бардак и хаос в городе во всём! Власть недееспособна!!!

Гость||

Все дворы заставлены жоповозками. Выхлопы идут в окна. Деревья повырубали. Вы думаете, это на иммунитет хорошо влияет?

Гость||

Гость писал(a):

Все дворы заставлены жоповозками. Выхлопы идут в окна. Деревья повырубали. Вы думаете, это на иммунитет хорошо влияет?
пальмовое масло везде. везде подделка.

Гость||

Власть недеспособна - все развалили, пензяков травят - метнуться некуда за чистым глотком кислорода! Медицина на таком уровне, что помощи компетентной днем с огнем не сыщешь. А ведь мы в центральной части живем, недалеко от столицы не Чукотка какая-нибудь.

Имя: Гость
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