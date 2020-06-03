Смерть от коронавируса: Пенза занимает высокие позиции среди соседей

03.06.2020 | 11:57

Пензенская область продолжает занимать высокие позиции по количеству смертей среди соседних регионов.

По данным на среду, 3 июня, антилидером по числу летальных исходов является Саратовская область - 34. За все время пандемии там зарегистрировали 3 363 зараженных (при общей численности населения 2,4 млн человек).

В Пензенском регионе от коронавируса умерли 22 жителя (2 585 инфицированных, общая численность населения 1,3 млн).

В Республике Мордовии зарегистрировано 14 скончавшихся (2 012 и 0,79 млн соответственно), в Ульяновской области - 12 (2 770 и 1,2 млн), в Рязанской - 9 (3 728 и 1,1 млн), в Тамбовской - 8 (3 175 и 1 млн).

20 мая сообщалось, что ситуация с распространением коронавируса в Пензенской области на фоне соседей остается относительно благополучной. На тот момент в регионе был самый низкий показатель по числу зараженных. Однако этого нельзя было сказать про количество летальных исходов. В Пензенском регионе, как и в Саратовском, их насчитывалось 12. Это цифра была самой высокой среди соседствующих субъектов.