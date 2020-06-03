Пензенцы смогут ездить на дачных автобусах четыре дня в неделю

03.06.2020 | 17:55

С понедельника, 1 июня, в Пензе внесено изменение в расписание дачных маршрутов. Если со дня открытия сезона, который стартовал 1 мая, транспорт ходил три дня в неделю (по средам, субботам и воскресеньям), то теперь до 1 сентября к этим дням добавлена пятница.

В первом поясе (от 6 до 15 км) стоимость проезда по транспортной карте дачника составляет 30 рублей, за наличный расчет - 63 рубля. Во втором поясе (от 15 до 20 км) - 35 и 95 рублей соответственно, в третьем (от 20 до 25 км) - 40 и 115 рублей, в четвертом (от 25 до 45 км) - 45 и 161 рубль.

Автобусы возят дачников по 21 сезонному маршруту. Всего в Пензе насчитывается 32 единицы этого транспорта. С начала дачного сезона их услугами воспользовалось почти 45 тысяч пассажиров.

29 мая и. о. начальника городского управления транспорта и связи Михаил Глушков отметил, что для соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности автобусы могут курсировать только при количестве пассажиров, не превышающем 60 (при вместимости 110). Правда, бывали случаи, когда в салоне находилось 62-64 человека, но это - в пределах нормы.

«В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции граждане обязаны носить лицевые маски в общественных местах, в том числе общественном транспорте», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.