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Общество

В Пензенской области за неделю коронавирусом заразились 37 детей

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В Пензенской области за сутки подтвердили 85 диагнозов «коронавирусная инфекция». Всего с начала эпидемии зафиксировано 2 502 случая новой инфекции.

Большинство новых пациентов – это взрослые от 20 лет до 91 года.

Кроме того, вирус выявили у четырех несовершеннолетних. Его подхватили малыши в возрасте 1 года и 9 лет и подростки 12 и 13 лет.

Общее количество пациентов до 18 лет в регионе на вторник, 2 июня, составило 103. За неделю вирус подтвердили у 37 ребят.

«Находится под наблюдением 5 670 человек, сняты с наблюдения - 11 626», - сообщили в региональном оперштабе.

В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» на коронавирус проверили 32 894 человека (всего 33 899 исследований), в лабораториях лечебной сети – 50 525 (54 391 исследование).

За сутки на наличие новой инфекции специалисты обследовали 1 143 человека.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Очень плохие показатели по выздоровлению детей...вероятно в детских больницах плохо со спец.одеждой для врачей и с работами по дезинфекции, а может и койко мест мало для детей...одним словом третий месяц шалман в пензенских больницах и при сегодняшней команде минздрава Пензы...это плохо..

Гость||

Не открывайте пожалуйста сады все лето! Особенно частные сады, так как там принимают без справок! Детишки не должны болеть, у них серьёзные осложнения(

Имя: Гость
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