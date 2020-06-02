В Пензенской области на май пришлось 1 928 новых случаев вируса

02.06.2020 | 10:05

В Пензенской области рост выявленных случаев COVID-19 за май составил 477%. По этому показателю регион занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, на 30 апреля в области насчитывалось 404 зараженных, а в период с 1 по 31 мая подтвердилось еще 1 928 диагнозов. В общем на конец месяца - 2 332.

Самый высокий прирост наблюдался в Самарской области - 612% (367 на 30 апреля + 2 245), далее следуют Саратовская - 603% (438 + 2 640) и Ульяновская - 507% (406 + 2 060).

По данным на 1 июня, в Пензенском регионе 2 332 зараженных, 1 966 выздоровевших, 20 умерших.