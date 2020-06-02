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Общество

В Пензенской области на май пришлось 1 928 новых случаев вируса

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В Пензенской области рост выявленных случаев COVID-19 за май составил 477%. По этому показателю регион занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, на 30 апреля в области насчитывалось 404 зараженных, а в период с 1 по 31 мая подтвердилось еще 1 928 диагнозов. В общем на конец месяца - 2 332.

Самый высокий прирост наблюдался в Самарской области - 612% (367 на 30 апреля + 2 245), далее следуют Саратовская - 603% (438 + 2 640) и Ульяновская - 507% (406 + 2 060).

По данным на 1 июня, в Пензенском регионе 2 332 зараженных, 1 966 выздоровевших, 20 умерших.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото ИЦК
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Гость||

Вот это и есть результат предпринятых мер, и главное первая заболевшая от которой НИКТО не заразился! Больше нужно скрывать и покрывать!

Имя: Гость
Комментарий:

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