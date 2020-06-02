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Общество

В Пензенской области число случаев коронавируса превысило 2 500

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По данным на вторник, 2 июня, за последние сутки в Пензенской области зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На эту дату с момента регистрации в регионе первого случая COVID-19 общее количество инфицированных составило 2 502. Накануне, 1 июня, также было выявлено 85 новых случаев заболевания.

Выздоровело 1 966 заболевших. Только за последние сутки стены лечебных учреждений покинули 111 излечившихся пациентов.

За время эпидемии в Сурском крае скончались 20 человек - 15 мужчин и 5 женщин. О последнем случае стало известно 1 июня: умерла 51-летняя женщина. Причиной ее ухода из жизни названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

за последние сутки в Пензенской области зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Ну это уже не смешно. Каждый день, как по заказу, по 85 человек. Такую циферку из Москвы спустили?..

Гость||

Да капец!Это откуда столько?!Каждый день по 80-90...Как говорят врачи:здоровых людей не бывает-есть недообследованные)

Гость||

В Пензенской области рост выявленных случаев COVID-19 за май составил 477%. По этому показателю регион занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе. За май добавилось 1928 новых больных.

Гость||

За то послабления нужно скорей делать, ведь через 3 недели парад быть! Бред какой-то...

Гость||

Это разрешенный максимум, а то на парад не попадём.

Гость||

Уже куча знакомых болеет, и есть ощущение, что в день не 85, а гораздо больше выявленных.

Гость||

Такими темпами и на парад будет не кому идти.

Гость||

Гость писал(a):

Уже куча знакомых болеет, и есть ощущение, что в день не 85, а гораздо больше выявленных.
Одеваться надо по погоде, а не в майках и шортах при 13-15 градусах по улицам ходить. У меня сотни знакомых, коллег, соседей - ни один не болеет.

Гость||

Постройте крематорий и не нужно писать сводки с фронта и кошмарить народ. У всех всё хорошо,живём весело.

Гость||

Гость писал(a):

не нужно писать сводки с фронта и кошмарить народ. У всех всё хорошо,живём весело.
И это правильно!

Гость||

Плановые цифры. Однозначно

Гость||

Гость писал(a):

Такую циферку из Москвы спустили?..
Конечно , и Москвы. Ведь именно там проверяют тесты на корону. но кто-то всерьез думает, что Для Москвы именно Пенза так важна, что ей необходимо подтасовывать данные по нашей области. Увы, это совсем не так. Наша область не так значима в масштабе России, она не экономический донор,но и не не бузотер. Достаточно спокойная, достаточно сытая. Словом, золотая серединка. У власти есть более проблемные и значимые области. Так что не будут в Москве мудрить с нашими тестами, не надейтесь.

Гость||

Их просто не всем делают, а если посмотреть статистику и учесть, что нужно 2 положительных, чтобы в неё попасть и 2 отрицательных, чтобы выздоровившимся считаться, то вообще ничего не сходится, как они за 5 дней все успевают?наверное, положительные 2-3 недели делают, а отрицательные 2-3 часа, не иначе

Гость||

Гость писал(a):

Их просто не всем делают, а если посмотреть статистику и учесть, что нужно 2 положительных, чтобы в неё попасть и 2 отрицательных, чтобы выздоровившимся считаться, то вообще ничего не сходится, как они за 5 дней все успевают?наверное, положительные 2-3 недели делают, а отрицательные 2-3 часа, не иначе
Да от балды все - и положительные, и отрицательны. А денежки списывают.

Имя: Гость
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