В Пензенской области число случаев коронавируса превысило 2 500

02.06.2020 | 10:37

По данным на вторник, 2 июня, за последние сутки в Пензенской области зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На эту дату с момента регистрации в регионе первого случая COVID-19 общее количество инфицированных составило 2 502. Накануне, 1 июня, также было выявлено 85 новых случаев заболевания.

Выздоровело 1 966 заболевших. Только за последние сутки стены лечебных учреждений покинули 111 излечившихся пациентов.

За время эпидемии в Сурском крае скончались 20 человек - 15 мужчин и 5 женщин. О последнем случае стало известно 1 июня: умерла 51-летняя женщина. Причиной ее ухода из жизни названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.