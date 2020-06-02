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Общество

В Пензе дачники запаслись рассадой в день памяти князя Тимофея Псковского

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Православная церковь отметила день памяти благоверного князя Тимофея Псковского. На Руси святого прозвали Грядочником - во второй день лета люди активно трудились в огороде, в частности сажали одну из самых популярных овощных культур. В народе говорили: пришел Тимофей - сей огурцы скорей.

Некоторые пензенцы поспешили сделать это еще весной. Но холодная погода погубила большую часть всходов. Теперь дачникам приходится второй раз покупать рассаду.

Николай пришел в магазин за определенным сортом. Много лет пензенец покупает только эти растения. Его полностью устраивает и количество урожая, и размер плодов.

«Сорт «Герман» - они небольшие (где-то 10 сантиметров), пупырчатые, вкусные и сладкие, сочные. У них даже внутри нет пустоты», - отметил мужчина.

Чтобы получить богатый урожай огурцов, можно воспользоваться народными поверьями. Например, сажать огурцы нужно мужчине, причем делать это скрытно, чтобы никто не видел, а первый плод сорвать и закопать рядом с кустом, таким образом отдав дань земле.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Бредовее заголовка сложно придумать.у жрецов под любое действие праздник найдётся.

Гость||

А я мордвин и сажаю лук в бессоновке.

Гость||

Охренеть просто. Праздник каждый день. Они хотят Стелу героям ВОВ и Труда выкинуть с Советской площади и кто их будет уважать после этого?

Гость||

Огородники никакого Тимофея Псковского не знают. Им нужна рассада вот и покупают.

Гость||

Какая рассада ? Все давно урожай собирают.

Имя: Гость
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