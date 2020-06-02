Сетевое издание|18+|Вторник|2 июн 2020|14:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Кузнецке в детской больнице стали делать платные тесты на коронавирус

Печать

В лаборатории Кузнецкой межрайонной детской больницы начали проводить исследования на новый вирус для всех желающих. Чтобы проверить, заразился ли человек, ему придется заплатить 2 473 рубля.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, для проведения исследования понадобится паспорт. В отделении платных услуг специалисты сделают забор биоматериала. Результаты теста скажут на следующий день.

В сумму, которую обратившиеся отдадут за исследование, входит стоимость тест-систем, расходных материалов, средств индивидуальной защиты для сотрудников, которые сделают забор, и собственно самой работы.

На данный момент уже 30 человек прошли тестирование.

«В ближайшее время планируется приобретение тест-систем для выявления антител к COVID-19», - добавили в мэрии.

Тест на наличие коронавирусной инфекции на коммерческой основе можно сделать и в областном центре. Стоимость исследования - 2 500 рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

почему платные???????? нахера тогда полисы ОМС??? ими зад подтерать?? бабки отчисляются и все платно опять!!!!!!

Гость||

Тест оплати, потом КТ оплати. А лекарства во сколько станут? Поздравляю всех со снятием ограничений.

Гость||

У нас семья на меньшие деньги живёт месяц. Ни какие тесты делать не собираемся.

Гость||

Кому война. кому мать родна.

Гость||

И зачем этот тест, если только журналисты напутали и это тест на антитела.

Гость||

Гость писал(a):

Кому война. кому мать родна.
На войне тоже так нужно сделать: хочешь Родину защищать - деньги за патроны плати.

Гость||

Тест оплати, потом КТ оплати. А лекарства во сколько станут? Поздравляю всех со снятием ограничений.

А снятие ограничений причем? вас волоком никто не тянет сдавать тесты.давно это известно,что платно сдают,вы как на свет народились..

Гость||

не понятно, у нас борьба с болезнью, или заработок?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|02.06.2020 13:44|

не понятно, у нас борьба с болезнью, или заработок?

У нас с вами - борьба с болезнью. А у бесплатной медицины-заработок.

Гость||

Какая прекрасная жизнь в Кузнецке! За анализ-плати, грязная вода-плати, разбитые дороги-плати, горы мусора-плати и как заявил господин ЗЛОтагорский "Граждане, не забывайте вовремя платить". Вот так и живём.

Гость||

Чего разорались? Бесплатно и так сделают если показания есть. А кто хочет просто так проверить- будь добр оплати.

Гость||

Мэр Якутска назвала "избирательной карательностью" преследование шамана Габышева

Гость||

Это ужасно...для чего полисы ОМС...да ещё платные услуги в детских больницах...куда губернатор смотрит, как допускает такое в дни пандемии коронавируса, при том ,что граждане пензенской области третий месяц без денег...как допускают такой побор депутаты Единой России...ужас...читать противно...совсем обнаглели на людях наживаются в данных лабораториях в карантин по Пензе и области...ни стыда не совести в г.Кузнецке пензенской области, вероятно их градоначальник совсем свихнулся от наглости...

Гость||

Почему платные анализы сутки готовятся , а результат бесплатных , которые по показаниям , больше десяти дней ждать придётся .

Гость||

Платных по пальцам пересчитать можно. А бесплатные каждый день сотнями берут. Кто их вам за один день сделает?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте