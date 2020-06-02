В Кузнецке в детской больнице стали делать платные тесты на коронавирус

02.06.2020 | 12:45

В лаборатории Кузнецкой межрайонной детской больницы начали проводить исследования на новый вирус для всех желающих. Чтобы проверить, заразился ли человек, ему придется заплатить 2 473 рубля.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, для проведения исследования понадобится паспорт. В отделении платных услуг специалисты сделают забор биоматериала. Результаты теста скажут на следующий день.

В сумму, которую обратившиеся отдадут за исследование, входит стоимость тест-систем, расходных материалов, средств индивидуальной защиты для сотрудников, которые сделают забор, и собственно самой работы.

На данный момент уже 30 человек прошли тестирование.

«В ближайшее время планируется приобретение тест-систем для выявления антител к COVID-19», - добавили в мэрии.

Тест на наличие коронавирусной инфекции на коммерческой основе можно сделать и в областном центре. Стоимость исследования - 2 500 рублей.