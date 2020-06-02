Для уборки свалки с ул. Ульяновской в Пензе потребовалось 10 КамАЗов

02.06.2020 | 17:00

Чтобы увезти все отходы, накопившиеся на одной из стихийных свалок Пензы, потребовалось 10 мусоровозов. Об этом доложил глава администрации Октябрьского района Андрей Гришин во вторник, 2 июня, на планерке в мэрии.

«Завершили вывоз самых больших свалок, последняя была на улице Ульяновской, 32, вывезли оттуда 10 КамАЗов мусора и веток. Сейчас переходим на другие. По две-три площадки в день зачищаем», - сообщил он.

В марте мэр Пензы Андрей Лузгин поставил вопрос о борьбе со свалками. В частности, он указал на стихийные помойки в районе Шуиста, Ахунского переезда и в Заре. Тогда же он распорядился рассмотреть возможность установки видеокамер возле неистребимых навалов мусора, чтобы фиксировать нарушителей.

17 марта пензенские коммунальщики вывезли с улицы Лесной (Шуист) 240 кубометров строительного и бытового мусора. В администрации Пензы пообещали, что работы по борьбе с захламлением улиц города будут продолжены, однако на некоторое время энтузиазм коммунальщиков несколько ослабел. Во-первых, разразилась эпидемия коронавируса и в области был введен режим повышенной готовности, а во-вторых, в середине апреля Андрей Гришин перешел с должности начальника городского управления ЖКХ на пост главы администрации района.

В конце апреля губернатор Иван Белозерцев раскритиковал Андрея Лузгина за неудовлетворительное состояние улиц областного центра. После этого мэр и его первый зам Виталий Макаров объехали город с проверкой.

Проводя первую июньскую планерку, Андрей Лузгин отметил, что главам районов необходимо обратить внимание на состояние контейнерных площадок, размещенных на муниципальной земле.

«По некоторым адресам есть замечания - складирован крупногабаритный мусор, есть переполненные контейнеры», - отметил он, уточнив, что за ряд захламленных площадок отвечают управляющие компании и ТСЖ.