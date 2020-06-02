Авиакомпании отменили рейсы из Пензы в Москву, Сочи и Симферополь

02.06.2020 | 08:11

Представители пензенского аэропорта сообщили об отмене рейсов в несколько городов России. Информацию опубликовали в понедельник, 1 июня.

Так, авиакомпания «РусЛайн» отменила полеты в Москву до 6 июня, а «Аэрофлот» отложил запуск рейса, анонсированного в середине апреля, до конца месяца.

S7 («Сибирь») временно отказалась от двух из трех рейсов в Москву (1195/1196 - до 5 июня, 1193/1194 - до 20-го) и от единственного в Санкт-Петербург (до 15-го).

Авиакомпания «ИрАэро» отменила несколько полетов в Симферополь и обратно (они планировались на 1, 4 и 6 июня) и в Сочи (4 и 6 июня).

«Планируется дополнительный рейс из Домодедово на Симферополь 3 июня, обратно 4 июня», - сообщается на сайте аэропорта г. Пензы.

В настоящее время в расписании воздушной гавани - один рейс в Москву, который ежедневно выполняет авиакомпания S7. Вылет из Пензы в 10:25.

Ранее сообщалось, что пандемия новой коронавирусной инфекции прервала работу пензенского аэропорта на полтора месяца. Полеты возобновили с 22 мая - восстановилось авиасообщение с Москвой.