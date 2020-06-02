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Общество

Авиакомпании отменили рейсы из Пензы в Москву, Сочи и Симферополь

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Представители пензенского аэропорта сообщили об отмене рейсов в несколько городов России. Информацию опубликовали в понедельник, 1 июня.

Так, авиакомпания «РусЛайн» отменила полеты в Москву до 6 июня, а «Аэрофлот» отложил запуск рейса, анонсированного в середине апреля, до конца месяца.

S7 («Сибирь») временно отказалась от двух из трех рейсов в Москву (1195/1196 - до 5 июня, 1193/1194 - до 20-го) и от единственного в Санкт-Петербург (до 15-го).

Авиакомпания «ИрАэро» отменила несколько полетов в Симферополь и обратно (они планировались на 1, 4 и 6 июня) и в Сочи (4 и 6 июня).

«Планируется дополнительный рейс из Домодедово на Симферополь 3 июня, обратно 4 июня», - сообщается на сайте аэропорта г. Пензы.

В настоящее время в расписании воздушной гавани - один рейс в Москву, который ежедневно выполняет авиакомпания S7. Вылет из Пензы в 10:25.

Ранее сообщалось, что пандемия новой коронавирусной инфекции прервала работу пензенского аэропорта на полтора месяца. Полеты возобновили с 22 мая - восстановилось авиасообщение с Москвой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Нищие буртасы на автобусах ездят.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Представители пензенского аэропорта сообщили об отмене рейсов в несколько городов России.
Оштрафовать их.

Гость||

Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь чики-чики-чики-чики-та.

Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь чики-чики-чики-чики-та.

Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда.

Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда.

Гость||

Гость писал(a):

Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда.
с причала какой-то мальчишка о беде о своей прокричал.

Ветер фразу унес, парень сел на песок

И заплакал по детски,

Гость||

у народа нет денег

Гость||

Гость писал(a):

у народа нет денег
Дай им денег, они свалят из этого края с концами. Нищета- залог процветания Сурского края.

Гость||

главна - духовнасть

Гость||

Так приняли вроде решение о консервации до 2021г.

Гость||

Гость писал(a):

Так приняли вроде решение о консервации до 2021г.
Трудно дается?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Представители пензенского аэропорта
Представители пензенского аэропорта имени В. Г. Белинского.

Гость||

Море только по телеку и в интернете!Жесть...

Имя: Гость
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