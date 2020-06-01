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Общество

В Пензенской области мальчиков до 15 лет больше, чем девочек

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В Пензенской области доля населения в возрасте до 15 лет в общей численности жителей одна из самых низких среди регионов Приволжского федерального округа.

Как сообщили в Пензастате, на 1 января 2019 года она составила 16%.

Тем не менее с 2013 года число детей до 15 лет в регионе ежегодно увеличивается. Если в первых месяцах 2013 их было 200 678 человек, то в начале 2019-го - 211 225. При этом мальчиков в данной возрастной группе больше, чем девочек, на 5,6%.

«По Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу на 1 января 2019 г. удельный вес населения в возрасте 0–15 лет составил 18,7%», - пояснила Марина Моисеева.

Стоит отметить, что в 2018-м жители Пензенской области оказались самыми старыми в ПФО. Доля населения старше 60 лет на тот момент составляла 25%, а средний возраст был 42,4 года.

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Гость||

В старину говорили: К войне?

Гость||

Мальчиков всегда рождается больше девочек, но до зрелого возраста доживает меньше.

Имя: Гость
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