В Пензенской области число детей с коронавирусом превысило 100

01.06.2020 | 12:42

Стал известен возраст пациентов с подтвержденным коронавирусом, прибавившихся за сутки к общему числу заразившихся.

Среди инфицированных есть трое несовершеннолетних. Это подростки 15 и 17 лет, а также 5-летний малыш. Таким образом, в Пензенской области новый вирус выявлен у 101 ребенка.

Возраст взрослых пациентов от 30 до 94 лет.

Всего за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 85 человек. Общее количество заразившихся в регионе стало равняться 2 417.

«Находятся под наблюдением 5 551 человек, сняты с наблюдения 11 211», - сообщили в региональном оперативном штабе.

На понедельник, 1 июня, в вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» на инфекцию обследовали 32 384 человека (всего 33 381 исследование), в лабораториях лечебной сети – 49 892 (53 713 исследований).