Иван Белозерцев ответил на вопрос, легко ли быть губернатором

Быть губернатором нелегко. Это Иван Белозерцев признал во время прямой линии с юными журналистами в Instagram в понедельник, 1 июня.
«Никогда не думал, что стану губернатором такой героической земли, которая отправила на фронт Великой Отечественной войны свыше 300 тысяч пензенцев», - заявил он.
Иван Белозерцев подчеркнул, что ноша губернатора тяжелейшая.
«Для меня, если не удалось решить чью-то проблему, личную или важную социальную, это болью в сердце отзывается. Хочется иметь в руках волшебную палочку, но так невозможно.
Я, как любой другой человек, очень сильно переживаю за те проблемы, которые есть в регионе. Когда я вижу острую проблему, я часто перезваниваю человеку, чтобы лично посочувствовать и постараться решить вопрос. У меня лично все это откладывается на сердце», - высказался глава региона.
Он еще раз подчеркнул, что работа губернатора непростая.
«Есть много положительных эмоций от достигнутых результатов, немало и той информации, которую сложно воспринимать, которая сильно влияет на твое настроение. Поэтому непростая тяжелая должность, это правда», - заключил Иван Белозерцев.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Чего уж там, Иван Александрович, уходи!
Поживи спокойно,с внуками позанимайся,крыжовник выращивай,сколько той жизни осталось(дай Бог вам здоровья)!
Неужели не хочется?
В среду,говорят,ОН будет Вас рассматривать, да и малова призналась, что в ближайшие дни будет резкое снижение по Ковиду.