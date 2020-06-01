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Общество

Иван Белозерцев ответил на вопрос, легко ли быть губернатором

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Быть губернатором нелегко. Это Иван Белозерцев признал во время прямой линии с юными журналистами в Instagram в понедельник, 1 июня.

«Никогда не думал, что стану губернатором такой героической земли, которая отправила на фронт Великой Отечественной войны свыше 300 тысяч пензенцев», - заявил он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что ноша губернатора тяжелейшая.

«Для меня, если не удалось решить чью-то проблему, личную или важную социальную, это болью в сердце отзывается. Хочется иметь в руках волшебную палочку, но так невозможно.

Я, как любой другой человек, очень сильно переживаю за те проблемы, которые есть в регионе. Когда я вижу острую проблему, я часто перезваниваю человеку, чтобы лично посочувствовать и постараться решить вопрос. У меня лично все это откладывается на сердце», - высказался глава региона.

Он еще раз подчеркнул, что работа губернатора непростая.

«Есть много положительных эмоций от достигнутых результатов, немало и той информации, которую сложно воспринимать, которая сильно влияет на твое настроение. Поэтому непростая тяжелая должность, это правда», - заключил Иван Белозерцев.

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Гость||

Чего уж там, Иван Александрович, уходи!

Поживи спокойно,с внуками позанимайся,крыжовник выращивай,сколько той жизни осталось(дай Бог вам здоровья)!

Неужели не хочется?

В среду,говорят,ОН будет Вас рассматривать, да и малова призналась, что в ближайшие дни будет резкое снижение по Ковиду.

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