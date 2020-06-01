Иван Белозерцев о выборе профессии: У меня менялись желания

01.06.2020 | 15:19

В понедельник, 1 июня, во время прямой линии с юными журналистами в социальной сети Instagram губернатор Иван Белозерцев рассказал о том, каким сложным для него был выбор профессии.

Он вспомнил, что в детстве в зависимости от того, какие специальности красочно расписывали учителя, он хотел быть то космонавтом, то водителем автомобиля, то комбайнером.

«Когда я стал старше, у меня было два желания: или стать военным, или (я любил село, технику) инженером. Думал, пойду закончу институт и буду развивать свой колхоз. В 10-м классе было окончательно принято решение - я пошел учиться в военное училище», - пояснил губернатор.

Он отметил, что многие дети уже с пятого класса знают, кем хотят быть, и твердо идут к своей цели, у него же желания менялись.

«Самое главное - чтобы к 11-му классу, а лучше к 8-9-му человек для себя принял решение, какую специальность выбрать. Ведь сейчас же ЕГЭ, важно выбрать предметы и готовиться к ним», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Ранее он заявил, что ноша губернатора тяжелейшая.

«Есть много положительных эмоций от достигнутых результатов, немало и той информации, которую сложно воспринимать, которая сильно влияет на твое настроение. Поэтому непростая тяжелая должность, это правда», - заключил Иван Белозерцев.