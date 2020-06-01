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Общество

Иван Белозерцев о выборе профессии: У меня менялись желания

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В понедельник, 1 июня, во время прямой линии с юными журналистами в социальной сети Instagram губернатор Иван Белозерцев рассказал о том, каким сложным для него был выбор профессии.

Он вспомнил, что в детстве в зависимости от того, какие специальности красочно расписывали учителя, он хотел быть то космонавтом, то водителем автомобиля, то комбайнером.

«Когда я стал старше, у меня было два желания: или стать военным, или (я любил село, технику) инженером. Думал, пойду закончу институт и буду развивать свой колхоз. В 10-м классе было окончательно принято решение - я пошел учиться в военное училище», - пояснил губернатор.

Он отметил, что многие дети уже с пятого класса знают, кем хотят быть, и твердо идут к своей цели, у него же желания менялись.

«Самое главное - чтобы к 11-му классу, а лучше к 8-9-му человек для себя принял решение, какую специальность выбрать. Ведь сейчас же ЕГЭ, важно выбрать предметы и готовиться к ним», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Ранее он заявил, что ноша губернатора тяжелейшая.

«Есть много положительных эмоций от достигнутых результатов, немало и той информации, которую сложно воспринимать, которая сильно влияет на твое настроение. Поэтому непростая тяжелая должность, это правда», - заключил Иван Белозерцев.

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Источник — фото instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость||

Мы потеряли хорошего комбайнёра. Жаль.

Гость||

Гость писал(a):

Мы потеряли хорошего комбайнёра. Жаль.
Уверен, что хорошего???

Гость||

Какие же вы злые, комментаторы!

Гость||

Что-то чуть не каждая новость,то про Ивана!

Назначили?

А где "Лидеры России"?

Опять одни и те же плющи...

Гость||

...в белой рубашоночке,хорошенький такой!!!!!!!!

Гость||

А надо бы цветную положенную комбайнёрам, а это плагиат какой то. Не верю!, что он комбайнер...широкого профиля.

Гость||

Как надену портупею, так тупею и тупею.

Гость||

не абижайте танкистаф... им скора напарат

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Есть много положительных эмоций от достигнутых результатов, немало и той информации, которую сложно воспринимать, которая сильно влияет на твое настроение. Поэтому непростая тяжелая должность, это правда», - заключил Иван Белозерцев.
А еще опять же Америка.

Гость||

Понедельники вернулись. Жизнь налаживается.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 10-м классе было окончательно принято решение - я пошел учиться в военное училище», - пояснил губернатор.
В 2006 году открывали выставку военной техники на Пионерской. Там поставили Т-54Б, а на доске написали, что это Т-55, разница есть!!! Когда открывали выставку, мальчик-кадет стоя около Т-54 рассказывал про Т-55))) Губер сказал - Молодец!!!

Гость||

И скока намолотили с гектара, можете не отвечать, потом сюрприз будет.

Гость||

скока не намолотит - схавают всё

Гость||

Это да, как в яму провальную , всё схавают.

Гость||

Очередное пиар-действо, чтоб не забывали, он здесь, он рядом .... настоящий и будущий ...глава области.

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Имя: Гость
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