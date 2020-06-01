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Общество

Губернатор рассказал детям, чем любит заниматься в свободное время

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В понедельник, 1 июня, в День защиты детей, губернатор Иван Белозерцев провел в Instagram прямую линию с юными журналистами.

Одна из девочек поинтересовалась, чем глава региона любит заниматься в свободное от работы время.

Губернатор отметил, что свободного времени у него практически нет, если только во второй половине дня в воскресенье.

Он рассказал, что раньше, когда это было разрешено, мог посвятить поздний вечер игре в теннис, этот вид спорта он любит.

«С возрастом стал любить поэзию разных авторов, например мне нравится творчество Андрея Дмитриевича Дементьева. Это известный поэт, который очень любил наш Пензенский край, он к нам 43 года подряд приезжал на Лермонтовские чтения, читал стихотворения Лермонтова, свои стихотворения», - напомнил Иван Белозерцев.

Он процитировал несколько стихотворений Дементьева и признался, что «зажегся».

«Вот у меня времени нет, а у вас оно есть. Сейчас вы вынуждены находиться за компьютером, подсели может быть, и я за это очень переживаю. Важно, чтобы, когда все это закончится, вы побольше занимались, общались и поменьше находились за компьютером», - заключил губернатор.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Вот у меня времени нет, а у вас оно есть. Сейчас вы вынуждены находиться за компьютером, подсели может быть, и я за это очень переживаю. Важно, чтобы, когда все это закончится, вы побольше занимались, общались и поменьше находились за компьютером», - заключил губернатор.
В городе бардак ,а у него времени нет,чем же он занимается то?

Гость||

так есть у него вилла рядом с дворцом Рябихиной в Испании или нет?

Имя: Гость
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