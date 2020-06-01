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Общество

Банк «Кузнецкий» будет выдавать кредиты для бизнеса под 2% годовых

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Банк «Кузнецкий» подписал соглашение с Минэкономразвития России, по которому с 1 июня реализуются дополнительные меры по кредитованию бизнеса, пострадавшего от кризиса в условиях пандемии, согласно Постановлению Правительства от 16 мая 2020 года № 696.

В рамках программы господдержки ставка для заемщиков из числа наиболее пострадавших отраслей будет льготной - 2%. Все, что выше, субсидирует государство. Кредит будет погашен за счет государства для организаций, сохранивших 90 или более процентов рабочих мест. В случае если предприниматель сохранит занятость своих сотрудников на уровне не ниже 80% от штатной численности, спишется половина кредита и процентов по нему.

Малый бизнес из менее пострадавших отраслей экономики также может принять участие в программе, использовав как основной, так и дополнительной ОКВЭД. Расчет суммы кредита по госпрограмме определяется количеством сотрудников заемщика, умноженным на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита.

Льготный кредит можно будет направить на выдачу заработной платы, погашение других кредитов, финансирование оборотных средств и другие бизнес-расходы, которые подтверждены документами.

«Участие в программе позволяет предприятиям получить фактически безвозмездную субсидию. Максимальный срок программы кредита под 2% рассчитан до 1 апреля 2021 года, поэтому у бизнеса есть существенный маневр для стабилизации ситуации при использовании льготной поддержки почти год», - отметил заместитель председателя правления Евгений Журавлев.

ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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