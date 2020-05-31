В Пензенской области за сутки коронавирус выявили у 6 детей

31.05.2020 | 12:41

За сутки в Пензенской области подтвердили 87 случаев коронавируса. Шесть новых пациентов - это несовершеннолетние.

Опасной инфекцией заразились малыши в возрасте 1 года, 4, 5 и 7 лет. Также вирус выявили у 14-летнего и 16-летнего подростков. Всего с начала эпидемии зафиксировали 98 инфицированных несовершеннолетних.

Возраст взрослых пациентов от 18 до 84 лет, сообщили в оперативном штабе.

Общее количество заразившихся на данный момент 2 332. Из больниц выписали 1 872 пациента, перенесших инфекцию. 19 человек скончались.