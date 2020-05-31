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Общество

В Пензенской области за сутки коронавирус выявили у 6 детей

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За сутки в Пензенской области подтвердили 87 случаев коронавируса. Шесть новых пациентов - это несовершеннолетние.

Опасной инфекцией заразились малыши в возрасте 1 года, 4, 5 и 7 лет. Также вирус выявили у 14-летнего и 16-летнего подростков. Всего с начала эпидемии зафиксировали 98 инфицированных несовершеннолетних.

Возраст взрослых пациентов от 18 до 84 лет, сообщили в оперативном штабе.

Общее количество заразившихся на данный момент 2 332. Из больниц выписали 1 872 пациента, перенесших инфекцию. 19 человек скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

я так понимаю, самоизоляция продолжается?

Гость||

Гость писал(a):

я так понимаю, самоизоляция продолжается?
Пока ещё не приняли решения в региональном Роспотребнадзоре и областном Правительстве. Уже через 11 часов действующий режим заканчивается, а решения по-прежнему нет.

Гость||

Пора уж беспечных родителей начинать наказывать!

Получается не заботятся о детях !

Гость||

ДЕТИ ВСЮ ЖИЗНЬ БОЛЕЛИ ОРВИ-в чём новости?

Почему раньше не писали,что дети болеют и умирают?

Гость||

Бондаренко в Пензу.

Гляди и койки бы освободились,и статистика хорошая была бы, и чиновников меньше стало бы.

Гость||

Гость писал(a):

Пора уж беспечных родителей начинать наказывать!

Получается не заботятся о детях !

В Ахунах дети предоставлены сами себе. Оградительные ленты на детской площадке рвут дети, их мамаши и бабушки.

Гость||

Гость писал(a):

Бондаренко в Пензу.

Гляди и койки бы освободились,и статистика хорошая была бы, и чиновников меньше стало бы.

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Имя: Гость
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