Сетевое издание|18+|Воскресенье|31 мая 2020|19:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе на благоустройство дворов потратят 52 млн руб.

Печать

Темпы хорошие. К июлю городские транспортные магистрали должны привести в порядок: из 63 запланированных участков работы ведутся на 40. Но есть и существенные проблемы, о которых министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области рассказал главе региона.

«Подрядчики отдают объекты на субподряд. Субподрядчики фрезеруют объекты и бросают на неопределенное время, причем ямочный ремонт отфрезерованного не делается», - описал положение министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Что касается реализации программы формирования современной городской среды, на нее в Пензе в 2020 году будет направлено порядка 55 миллионов рублей. Из них 52 миллиона потратят на благоустройство дворовых территорий. Как пример - площадка около дома № 25 на проспекте Строителей.

«Объем работ очень большой. Люди в целом довольны?» - высказал предположение губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Мы четыре года вступали в эту программу, наконец вступили. Жильцы довольны, все у нас хорошо», - подтвердила председатель ТСЖ Любовь Фомина.

В планах - оборудовать во дворе несколько игровых зон для детей в зависимости от возраста.

«Здесь до 12 лет будет игровой комплекс, а здесь как бы малолеточки будут, до шести лет. Для 65+ скамеечки будут», - уточнила Любовь Фомина.

Местные жители вносят свою лепту в процесс благоустройства родного двора.

«Было, конечно, плохо, тропочка вот эта была плохая. Идешь - ножки у нас болят. А сейчас очень хорошо. Стараемся, помогаем, озеленяем», - отметила жительница дома № 25 на проспекте Строителей Мария Жаринова.

Всего же в рамках программы формирования современной городской среды в текущем году будут приведены в порядок девять дворов многоквартирных жилых домов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте