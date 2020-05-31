В Пензе на благоустройство дворов потратят 52 млн руб.

31.05.2020 | 14:13

Темпы хорошие. К июлю городские транспортные магистрали должны привести в порядок: из 63 запланированных участков работы ведутся на 40. Но есть и существенные проблемы, о которых министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области рассказал главе региона.

«Подрядчики отдают объекты на субподряд. Субподрядчики фрезеруют объекты и бросают на неопределенное время, причем ямочный ремонт отфрезерованного не делается», - описал положение министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Что касается реализации программы формирования современной городской среды, на нее в Пензе в 2020 году будет направлено порядка 55 миллионов рублей. Из них 52 миллиона потратят на благоустройство дворовых территорий. Как пример - площадка около дома № 25 на проспекте Строителей.

«Объем работ очень большой. Люди в целом довольны?» - высказал предположение губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Мы четыре года вступали в эту программу, наконец вступили. Жильцы довольны, все у нас хорошо», - подтвердила председатель ТСЖ Любовь Фомина.

В планах - оборудовать во дворе несколько игровых зон для детей в зависимости от возраста.

«Здесь до 12 лет будет игровой комплекс, а здесь как бы малолеточки будут, до шести лет. Для 65+ скамеечки будут», - уточнила Любовь Фомина.

Местные жители вносят свою лепту в процесс благоустройства родного двора.

«Было, конечно, плохо, тропочка вот эта была плохая. Идешь - ножки у нас болят. А сейчас очень хорошо. Стараемся, помогаем, озеленяем», - отметила жительница дома № 25 на проспекте Строителей Мария Жаринова.

Всего же в рамках программы формирования современной городской среды в текущем году будут приведены в порядок девять дворов многоквартирных жилых домов.