В Пензе количество инфицированных коронавирусом приблизилось к 1 000

30.05.2020 | 12:32

Из 90 вновь выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией 23 приходятся на Пензу. По состоянию на субботу, 30 мая, в областном центре насчитывается 988 заболевших.

14 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 - из Заречного, 10 - из Каменского района.

Кроме того, 6 пациентов - жители Земетчинского района, 5 - Нижнеломовского, по 4 человека выявлено в Пензенском и Белинском районах, по 3 - в Мокшанском, Шемышейском, Пачелмском и Тамалинском.

По 2 заболевших зарегистрировано в Кузнецком, Бессоновском, Наровчатском и Башмаковском районах, по 1 - в Кузнецке и Спасском, Колышлейском, Городищенском районах, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.

Среди заболевших - 9 несовершеннолетних в возрасте от 1 года до 17 лет, остальным пациентам - от 18 до 83.