Сетевое издание|18+|Суббота|30 мая 2020|20:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В дорожной разметке на улице Попова не хватает полос

Печать

Есть зебра, а есть полузебра - только так можно назвать дорожную разметку на улице Попова. В маркировке, обозначающей пешеходный переход, не достает нескольких полос. На это обратил внимание житель Пензы, снял видео и выложил в интернет, отметив в своем комментарии, что горожане очень ждали появления белых линий в этом месте.

Здесь пешеходы не раз уступали дорогу лихачам. Поэтому разметка была нужна, чтобы стать еще одним сигналом для автолюбителей: людям на этом отрезке разрешено пересекать проезжую часть. Но эффекта горожане пока не увидели.

«Водители ее игнорируют. Видеонаблюдения нет, опасности для них никакой», - рассказала женщина.

«Ездят, может, и не очень быстро, но тут любой скорости хватит, чтобы сбить человека. Здесь обзору мешают здания, там - деревья. Естественно, переход никто не замечает», - добавил молодой отец.

С одной стороны дороги располагается жилой комплекс, с другой - Олимпийская аллея. Сотни людей ежедневно ходят в парк и обратно, каждый раз задумываясь о безопасности - своей и своих детей. Возможно, еще несколько белых полос могли бы изменить жизнь людей к лучшему.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Ещё много лет назад,дачные домики стали такой краской отбеливать.

Гость||

Есть дорожные мастера, а есть полумастера. Есть администрация и чиновники, а есть полуадминистрация и получиновники. Угадайте, какие в Пензе?

Гость||

Это плохая работа дорожных служб...интересно куда смотрит районая администрация...???

Гость||

Какие дороги, такая и разметка. Нет дороги - нет разметки...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте