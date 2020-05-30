В дорожной разметке на улице Попова не хватает полос

30.05.2020 | 19:15

Есть зебра, а есть полузебра - только так можно назвать дорожную разметку на улице Попова. В маркировке, обозначающей пешеходный переход, не достает нескольких полос. На это обратил внимание житель Пензы, снял видео и выложил в интернет, отметив в своем комментарии, что горожане очень ждали появления белых линий в этом месте.

Здесь пешеходы не раз уступали дорогу лихачам. Поэтому разметка была нужна, чтобы стать еще одним сигналом для автолюбителей: людям на этом отрезке разрешено пересекать проезжую часть. Но эффекта горожане пока не увидели.

«Водители ее игнорируют. Видеонаблюдения нет, опасности для них никакой», - рассказала женщина.

«Ездят, может, и не очень быстро, но тут любой скорости хватит, чтобы сбить человека. Здесь обзору мешают здания, там - деревья. Естественно, переход никто не замечает», - добавил молодой отец.

С одной стороны дороги располагается жилой комплекс, с другой - Олимпийская аллея. Сотни людей ежедневно ходят в парк и обратно, каждый раз задумываясь о безопасности - своей и своих детей. Возможно, еще несколько белых полос могли бы изменить жизнь людей к лучшему.