Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|22:07
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Общество

В Пензенской области коронавирус унес жизни еще двух человек

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Еще два пациента, инфицированные коронавирусом, скончались в Пензенской области. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Оба умерших – мужчины. Один из них, 1959 года рождения, страдал сопутствующими заболеваниями: ожирением, артериальной гипертензией. Второй, 1960 года рождения, также имел ожирение.

Причиной смерти обоих мужчин названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, на 29 мая в Пензенской области число скончавшихся от коронавируса достигло 19 человек. 26 мая сообщалось о смерти мужчины 1963 года рождения и женщины 1955 года рождения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Кто в курсе, наш губер самоизоляцию продлил или нет?

Гость||

А что удивительного, если поступают уже тяжёлые. А люди не могут с температурой изначально сделать кт и анализ приходит через три недели. Вот и лечатся арбидолом и потом попадают в большими поражениями легких. О каком улучшении ситуации может идти речь?

Гость||

Гость писал(a):

Кто в курсе, наш губер самоизоляцию продлил или нет?
Гость писал(a):
Кто в курсе, наш губер самоизоляцию продлил или нет?
до 14го

Гость||

Похоже...никто не в курсе

Гость||

Больницы забиты, причём с поражением меньше 25 процентов уже все лечатся дома. Зато считают ,что все улучшается.

Гость||

Где опубликовано...что до 14..

Гость||

Гость писал(a):

Где опубликовано...что до 14..
пока не опубликовано

Гость||

Это параноикам так хочется что бы до 14

Гость||

Параноики..пусть хоть до НГ сидят..

Гость||

теперь и ожиревшие стали помирать?

Гость||

Черемушкина что Вы несёте, который 1959г не страдал не ожирением не темболее гипертонией, учесть что его больничная карта чистая и человек не разу не болел, да и поступил в больницу меньше 20% поражения легких, Вы скажите как есть что не могут лечить эту дрянь в наших больницах, а вся Надежда на то что как воспримет организм у человека выживет он или нет, а Вы все сказки пишете про сопутствующие заболевания, по факту вирус сожрал легкие, почки и кишечник

Гость||

Почему губернатор молчит, как работаем с 1 июня, или скажет об этом в понедельник к обеду? В садах прошли выпускные и Голодяев молчит.... Так мы до осени не выйдем из карантина

Гость||

Да, сады ослушались Голодяева.Что теперь будет с заведующими 150 и 2 сада. Устроили массовые мероприятия!!!! Дай Бог, что бы дети не заболели

Гость||

Гость писал(a):

карта чистая и человек не разу не болел, да и поступил в больницу меньше 20% поражения легких,
Зато при поражении 90% парня вылечили при консультациях с Москвой. А тут расслабились - здоровый человек, чего Москву беспокоить...

Однако, дела все хуже. А что осенью будет, зимой, если вирус не ослабнет?

Гость||

Даже пенсию не пополучали.Придумали, теперь всем ожирение писать будут.

Имя: Гость
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