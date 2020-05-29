В Пензенской области коронавирус унес жизни еще двух человек

29.05.2020 | 20:42

Еще два пациента, инфицированные коронавирусом, скончались в Пензенской области. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Оба умерших – мужчины. Один из них, 1959 года рождения, страдал сопутствующими заболеваниями: ожирением, артериальной гипертензией. Второй, 1960 года рождения, также имел ожирение.

Причиной смерти обоих мужчин названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, на 29 мая в Пензенской области число скончавшихся от коронавируса достигло 19 человек. 26 мая сообщалось о смерти мужчины 1963 года рождения и женщины 1955 года рождения.