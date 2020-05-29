Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|12:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе адресную материальную помощь получили почти 100 горожан

Печать

В Пензе на горячую линию службы соцпомощи поступило 3 287 обращений, из них 353 - о помощи в доставке на дом продуктов питания и лекарств. Данные на четверг, 28 мая, обнародовала пресс-служба мэрии.

Специалисты службы ежедневно принимают звонки от малообеспеченных семей, одиноких пенсионеров, безработных горожан. Задаются вопросы относительно мер поддержки и оказания материальной помощи.

Кроме того, в диспетчерскую службу по номеру 44-00-03, работающую круглосуточно, обращаются пенсионеры старше 65 лет и инвалиды с просьбой к волонтерам купить и доставить продукты, товары первой необходимости, медикаменты.

«Помимо данных услуг, учреждением оказывается адресная материальная помощь. В частности, ее получили 97 заявителей. Это малообеспеченные семьи с детьми, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе потерявшие работу, оставшиеся без средств к существованию и имеющие среднедушевой доход ниже величины 100% прожиточного минимума», - добавили в пресс-службе администрации.

Консультацию по оказанию материальной помощи пензенцы могут получить, позвонив по телефону 68-40-05. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв - с 13:00 до 14:00.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Что Вы тут лабуду вешаете! Мы просидели дома весь апрель со слов президента с сохранением з/п, п факту имеем, что сами за это заплатили своей з/п. За свой счет. Спс. А про помощь молчите уже ниже 12138 руб., заплатили это тем кто не работает.

Гость||

Знаю случаи, когда помощь получали те, кто в ней не особо и нуждался.

Гость||

А я знаю случай, что матери с тремя детьми никто ничем не помог, хотя говорили детям многодетных семей блаблабла

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте