В Пензе адресную материальную помощь получили почти 100 горожан

29.05.2020 | 11:51

В Пензе на горячую линию службы соцпомощи поступило 3 287 обращений, из них 353 - о помощи в доставке на дом продуктов питания и лекарств. Данные на четверг, 28 мая, обнародовала пресс-служба мэрии.

Специалисты службы ежедневно принимают звонки от малообеспеченных семей, одиноких пенсионеров, безработных горожан. Задаются вопросы относительно мер поддержки и оказания материальной помощи.

Кроме того, в диспетчерскую службу по номеру 44-00-03, работающую круглосуточно, обращаются пенсионеры старше 65 лет и инвалиды с просьбой к волонтерам купить и доставить продукты, товары первой необходимости, медикаменты.

«Помимо данных услуг, учреждением оказывается адресная материальная помощь. В частности, ее получили 97 заявителей. Это малообеспеченные семьи с детьми, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе потерявшие работу, оставшиеся без средств к существованию и имеющие среднедушевой доход ниже величины 100% прожиточного минимума», - добавили в пресс-службе администрации.

Консультацию по оказанию материальной помощи пензенцы могут получить, позвонив по телефону 68-40-05. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв - с 13:00 до 14:00.