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Общество

Редакция портала PenzaInform.ru отобрала три главные новости недели

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В пятницу, 29 мая, редакция портала PenzaInform.ru выбрала три главные новости недели, которые имели наибольшую популярность у пользователей и хорошо обсуждались.

Из первого сюжета пензенцы узнали об изнасиловании и убийстве 14-летней девочки, в котором обвиняют 41-летнего жителя Засечного.

Тело со следами удушения нашли рядом с конечной остановкой в Тепличном. Мужчина рассказал, что девочка обозвала его и он не сдержался.

Возможного убийцу заключили под стражу на время следствия. Выяснилось, что ранее он уже отсидел 15 лет в колонии за убийство 11-летнего ребенка.

Вторая новость - о коронавирусе в Пензенской области. Он не сдает своих позиций.

За последние сутки диагноз подтвердился еще у 89 жителей региона. Итого - 2 155.

За все время пандемии 1 681 человек выздоровел, 17 умерли. Опасной инфекцией поражены 83 несовершеннолетних.

Наибольшее количество зараженных в Пензенском районе - 151, далее следуют Бессоновский (111) и Городищенский (96). Рост заболеваемости в районах связан с групповыми очагами по месту жительства.

Третий сюжет - о последнем звонке в школах. В Пензенской области его впервые провели в онлайн-формате.

Ученики заранее украсили свои окна праздничной символикой и разместили фото в Instagram. На электронных платформах и в соцсетях для них организовали онлайн-линейку.

Перед экранами компьютеров и телефонов они исполнили общую песню, посмотрели, как поднимается флаг РФ, и приняли поздравления от чиновников и педагогов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

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