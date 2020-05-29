Названы города и районы области с новыми случаями коронавируса

29.05.2020 | 12:08

По состоянию на пятницу, 29 мая, из 89 новых случаев регистрации в регионе заболевших коронавирусной инфекцией 23 приходятся на Пензу. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

На втором месте - Башмаковский район (14 пациентов), на третьем - Кузнецк (10 человек).

6 случаев COVID-19 зафиксировано в Бессоновском районе, 5 - в Каменском, 4 - в Нижнеломовском, по 3 - в Тамалинском, Городищенском, Кузнецком и Сосновоборском.

По 2 человека заболели в Пензенском и Мокшанском районах, по одному - в Спасском, Лопатинском, Бековском, Шемышейском, Лунинском, Земетчинском, Сердобском, Камешкирском, Никольском, Пачелмском районах и Заречном.