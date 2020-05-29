Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|12:55
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Общество

Названы города и районы области с новыми случаями коронавируса

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По состоянию на пятницу, 29 мая, из 89 новых случаев регистрации в регионе заболевших коронавирусной инфекцией 23 приходятся на Пензу. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

На втором месте - Башмаковский район (14 пациентов), на третьем - Кузнецк (10 человек).

6 случаев COVID-19 зафиксировано в Бессоновском районе, 5 - в Каменском, 4 - в Нижнеломовском, по 3 - в Тамалинском, Городищенском, Кузнецком и Сосновоборском.

По 2 человека заболели в Пензенском и Мокшанском районах, по одному - в Спасском, Лопатинском, Бековском, Шемышейском, Лунинском, Земетчинском, Сердобском, Камешкирском, Никольском, Пачелмском районах и Заречном.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Больше всего больных в районах, через которые проходит трасса из Москвы. Вот вам и источник заражения.

Гость||

Гость писал(a):

Больше всего больных в районах, через которые проходит трасса из Москвы. Вот вам и источник заражения.
аналитик диванный

Гость||

Да что Вы говорите знаток дорог.

Гость||

Гость писал(a):

Больше всего больных в районах, через которые проходит трасса из Москвы. Вот вам и источник заражения.
Да что вы говорите к этой сраной фразе.

Гость||

А что вы скажете, аналитики недиванные?

Гость||

Больше всего больных в районах, через которые проходит трасса из Москвы. Вот вам и источник заражения. М5 проходит по Пензенскому району?

Гость||

Пенза все равно рядом находится с трассой М5.

Гость||

А Кондоль тоже на М5 стоит? Это походу еще пленные немцы через него трассу проложили.

Гость||

Какое решение будет по режиму самоизоляции? Уже обед пятницы, а действующим решением этот режим заканчивается в ночь с воскресенья на понедельник.

Гость||

Рядом с Кондолем другая трасса идет на Саранск и на Нижний Новгород.

Имя: Гость
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