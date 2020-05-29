Депутата возмутило, что занятия спортом стоят дороже бутылки пива

29.05.2020 | 13:59

«Почему занятия спортом стоят дороже, чем бутылка пива?» - такой вопрос от избирателя озвучил депутат Александр Рогожкин на сессии Пензенской гордумы в пятницу, 29 мая.

Обращение было направлено в адрес председателя городского спорткомитета Владислава Чеснокова.

«Ну, наверное, смотря какой вид спорта и смотря какая бутылка пива», - ответил он.

По словам Владислава Чеснокова, те услуги, которые предоставляют подведомственные ему учреждения, не очень дорогие.

«Я могу предоставить прайс, и вы увидите: там цены не кусаются, вполне приемлемые - на порядок ниже, чем в частных клубах», - подчеркнул председатель спорткомитета.

Депутат Андрей Жданников в свою очередь пожаловался на то, что мало кому из детей разрешают заниматься спортом бесплатно. Первоклассников принимают на плавание в бассейны, но если они не показывают результатов в течение двух-трех лет, продолжать тренироваться можно только за родительскую плату.

Владислав Чесноков пояснил, что у детей есть возможность заниматься бесплатно в бассейне «Горизонт».