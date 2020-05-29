Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|17:33
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Общество

Депутата возмутило, что занятия спортом стоят дороже бутылки пива

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«Почему занятия спортом стоят дороже, чем бутылка пива?» - такой вопрос от избирателя озвучил депутат Александр Рогожкин на сессии Пензенской гордумы в пятницу, 29 мая.

Обращение было направлено в адрес председателя городского спорткомитета Владислава Чеснокова.

«Ну, наверное, смотря какой вид спорта и смотря какая бутылка пива», - ответил он.

По словам Владислава Чеснокова, те услуги, которые предоставляют подведомственные ему учреждения, не очень дорогие.

«Я могу предоставить прайс, и вы увидите: там цены не кусаются, вполне приемлемые - на порядок ниже, чем в частных клубах», - подчеркнул председатель спорткомитета.

Депутат Андрей Жданников в свою очередь пожаловался на то, что мало кому из детей разрешают заниматься спортом бесплатно. Первоклассников принимают на плавание в бассейны, но если они не показывают результатов в течение двух-трех лет, продолжать тренироваться можно только за родительскую плату.

Владислав Чесноков пояснил, что у детей есть возможность заниматься бесплатно в бассейне «Горизонт».

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Гость||

В "горизонте"? первый раз такое слышу а что нужно там сказать чтобы бесплатно заниматься

Гость||

ага. Цены на пиво поднимут, но абонемент в спортзал дешевле не станет

Гость||

Почему депутаты-коммунисты заботятся о детях, а единороссы нет?

Гость||

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с выходом сюжета на федеральном телеканале о том, что под Сергиевом Посадом нашли свалку мусора с тоннами дорогих лекарств.

Гость||

Гость писал(a):

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с выходом сюжета на федеральном телеканале о том, что под Сергиевом Посадом нашли свалку мусора с тоннами дорогих лекарств.
Это ты для чего сюда вбросил?

Гость||

Дешевле всего заниматься большим тенисом.Губернатор и его друзья могут подтвердить. Даже пенсионеры занимаются.

Гость||

Министр из Бурятии фразой «еще никто с голоду не умер» оценила нехватку денег у населения

Гость||

Да, очень дорого платить за занятия спортом! Мой ребенок занимается плаванием - цены бешеные. Мне, одинокой матери вообще очень тяжело. Каждое занятие 300 рублей. Занимается - ежедневно!

Гость||

Спорт это нынче удел обеспеченных ,в результате у нас идут провалы в большом спорте.

Гость||

Теннис 4500 в месяц за 8 занятий. и это при школе! а если хочешь турниров, успехов, то плати дополнительно по 1000 рублей за аренду корта и еще тренеру

Гость||

Гость писал(a):

Почему депутаты-коммунисты заботятся о детях
Как заботятся? Вот такой "балтологией"? Он этот рогожкин хоть один стадион или просто мало-мальскую дворовую коробочку построил? Хоть одну бесплатную секцию открыл? Одно бла-бла-бла, а потом, кто то сделает, а этот дрыщь начнет кругом кричать: Это мы, коммунисты добились!

Уже проверено.

Гость||

Почему школьные спортивные площадки не ремонтируют?Дети хотябы форму поддерживали.Сколько денег уходят на ежемесячные заплатки дорог!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Почему занятия спортом стоят дороже, чем бутылка пива?»
Так сильно за стоимость пива Пензенские мужики еще не переживали

Гость||

Скандинавская ходьба,Палки в руки и пошел,куда глаза глядят.За пивом можно сходить.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.05.2020 14:45|

Почему депутаты-коммунисты заботятся о детях, а единороссы нет?

Коммунисты верны народу и светлое будущее Родины а Единороги верят только в свое семенное будущее и поэтому народу не Херго не достается. Они все в семью и только в семью

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Имя: Гость
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