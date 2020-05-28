В регионе за сутки на коронавирус проверили более 2 300 человек

28.05.2020 | 11:49

В Пензенской области за сутки коронавирус не подтвердился ни у одного несовершеннолетнего. Как сообщили в региональном оперативном штабе, возраст новых пациентов - от 27 до 83 лет.

Всего на четверг, 28 мая, в регионе зарегистрировано 86 новых заразившихся. Общее количество случаев COVID-19 стало равняться 2 066.

27 мая коронавирус выявили у 88 человек, 26-го – у 89.

С начала эпидемии в регионе в вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» специалисты обследовали 30 654 человека (проведено 31 531 исследование), в лабораториях лечебной сети – 43 477 (46 574 исследования).

Общее количество человек, проверенных на коронавирус за сутки, составило 2 301.