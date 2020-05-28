Наказанный за превышение скорости пензенец доказал невиновность

28.05.2020 | 15:10

Житель Пензенского района, оштрафованный на 500 рублей за превышение скорости, сумел доказать свою невиновность.

В ноябре мужчина получил постановление от инспектора о назначении штрафа на основании фотоматериала камеры, фиксирующей нарушения, и обратился в суд, требуя признать его незаконным.

Служителям Фемиды сельчанин пояснил, что владеет прицепом к легковому автомобилю. Максимальный вес груза, который можно в нем перевозить, - 740 кг. В момент фиксации нарушения транспортного средства не могло быть в Пензенской области, поскольку оно находилось в Апшеронском районе Краснодарского края и никем не использовалось.

«В судебном заседании установлено, что специальным техническим средством зафиксировано нарушение ПДД РФ грузовым автомобилем с прицепом для грузовых автомобилей для перевозки больших и тяжелых грузов», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

Жалобу мужчины удовлетворили, а постановление инспектора отменили.