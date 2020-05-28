«МегаФон» в I квартале года: крепкие показатели на фоне внешних вызовов

28.05.2020 | 12:45

В первом квартале 2020 года компания «Мегафон» увеличила сервисную выручку, OIBDA и чистую прибыль, несмотря на выпадающие доходы от роуминга и розничного звена.

Общая выручка сократилась на 0,7% и составила 79,6 млрд руб., сервисная выручка увеличилась на 0,9% и достигла 73,4 млрд, выручка от услуг мобильной связи выросла на 0,8% до 66,9 млрд, выручка от услуг фиксированной связи увеличилась на 1,6% до 6,5 млрд руб.

Продажи оборудования и аксессуаров снизилась на 16,3% до 6,2 млрд руб., показатель OIBDA вырос на 2,2% до 36 млрд, рентабельность OIBDA увеличилась на 1,3 п. п. и составила 45,3%. Операционный CAPEX увеличился на 44,4% до 11,5 млрд руб., чистая прибыль - на 136,5% до 5,2 млрд руб.

Негативное влияние на доходы в первом квартале оказали потери прибыли от роуминга, связанные с постепенным закрытием границ в марте, а также сложившаяся ситуация в рознице. Власти ряда регионов приняли решение о полном закрытии салонов связи из-за эпидемиологической ситуации. В результате среднее число посетителей в салонах связи «МегаФона» в марте сократилось на 23%.

Генеральный директор компании Геворк Вермишян пояснил, что «МегаФон» оперативно перестроил внутренние процессы для организации работы персонала в новых условиях, перевел более 14 000 сотрудников на удаленку, при этом все подразделения действуют в усиленном режиме.

«В марте мы столкнулись с увеличением голосового и мобильного трафика на 10-15%, а пользование домашним интернетом за считанные дни возросло на 50%. Рост нагрузки на сеть потребовал значительных инвестиций в увеличение пропускной способности и существенных усилий инженеров эксплуатации и поддержки для обеспечения бесперебойной работы сети», - отметил он.

Чтобы поддержать абонентов, «МегаФон» предложил целый ряд бесплатных услуг.

«Мы увеличили скорость домашнего интернета до максимально возможной и предоставили доступ для абонентов даже при нулевом и отрицательном балансе. Абоненты в период самоизоляции получили возможность бесплатно проходить любые курсы нашей образовательной платформы. Кроме того, на этот период мы отменили абонентскую плату для популярных пакетов МегаФон ТВ, включающих фильмы, сериалы и детский контент», - рассказал Геворк Вермишян.

Кроме того, стали бесплатными звонки на горячие линии МИД и российских авиакомпаний. Предоставлен ежедневный пакет из 30 исходящих SMS на российские номера, который в большинстве стран действует даже при нулевом балансе. Втрое увеличен лимит минут, включенных в опцию «Роуминг, гудбай!».

«В первые дни режима самоизоляции мы открыли бесплатный доступ к нашим платформам для видеоконференций и вебинаров для малого бизнеса, что позволило компаниям оперативно обеспечить связь со своими сотрудниками и партнерами.

Изменения, связанные с эпидемиологической ситуацией, повлияли и на работу нашего розничного бизнеса. В условиях, когда большинство абонентов вынуждены сократить перемещения, мы усилили работу интернет-магазина, запустили онлайн-продажу сим-карт в новых каналах с возможностью удаленной активации через личный кабинет. Мы видим усиление мартовской негативной динамики и в апреле, поэтому прогнозируем дальнейшее усложнение ситуации и сокращение доходности этой части бизнеса», - заключил Геворк Вермишян.