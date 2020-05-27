Заммэра Пензы оштрафован за нарушения в работе с жителями Зари

27.05.2020 | 17:00

Прокуратура Октябрьского района Пензы проверила, как администрация города реагирует на жалобы жителей улиц Новоселова и Сузюмова в микрорайоне Заря.

Новостройки предназначались для переселения пензенцев из аварийных домов. Их качество оказалось настолько низким, что было возбуждено уголовное дело, которое сейчас передано в суд.

В 2019 году в мэрию поступило 31 обращение, за 2 месяца 2020-го - 9. Жители жаловались на трещины в стенах, плохую работу системы вентиляции, протечки кровли и другие факторы.

При их рассмотрении должностные лица администрации не обеспечили их объективное и всестороннее их разрешение, в том числе с участием заявителей.

«В ответах гражданам за подписью заместителя главы администрации Пензы поставленные в обращениях вопросы не раскрывались, конкретные сроки начала проведения ремонтно-восстановительных работ в жилых помещениях многоквартирных домов не указывались», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов оштрафован на 5 тысяч рублей. Еще одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Согласно сведениям о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год (срок подачи деклараций за 2019-й чиновникам продлили до 1 августа), заммэра по земельным и градостроительным вопросам Магомед Агамагомедов получил доход в размере 1 млн 137 тыс. 121 рубль.

В ноябре 2019 года на 5 тысяч был оштрафован заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Семенов. В 2018 году его доход составил 1 млн 922 тыс. 384 рубля.