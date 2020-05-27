Сетевое издание|18+|Среда|27 мая 2020|18:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Заммэра Пензы оштрафован за нарушения в работе с жителями Зари

Печать

Прокуратура Октябрьского района Пензы проверила, как администрация города реагирует на жалобы жителей улиц Новоселова и Сузюмова в микрорайоне Заря.

Новостройки предназначались для переселения пензенцев из аварийных домов. Их качество оказалось настолько низким, что было возбуждено уголовное дело, которое сейчас передано в суд.

В 2019 году в мэрию поступило 31 обращение, за 2 месяца 2020-го - 9. Жители жаловались на трещины в стенах, плохую работу системы вентиляции, протечки кровли и другие факторы.

При их рассмотрении должностные лица администрации не обеспечили их объективное и всестороннее их разрешение, в том числе с участием заявителей.

«В ответах гражданам за подписью заместителя главы администрации Пензы поставленные в обращениях вопросы не раскрывались, конкретные сроки начала проведения ремонтно-восстановительных работ в жилых помещениях многоквартирных домов не указывались», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов оштрафован на 5 тысяч рублей. Еще одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Согласно сведениям о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год (срок подачи деклараций за 2019-й чиновникам продлили до 1 августа), заммэра по земельным и градостроительным вопросам Магомед Агамагомедов получил доход в размере 1 млн 137 тыс. 121 рубль.

В ноябре 2019 года на 5 тысяч был оштрафован заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Семенов. В 2018 году его доход составил 1 млн 922 тыс. 384 рубля.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Смешно...!!!

Гость||

Уж и уголовное дело было и все как с гуся вода. Неужели такой незаменимый или другие причины есть? Приставлен он откуда то?

Гость||

За Зарю сажать надо. а не штрафы выписывать

Гость||

ух ты, аж целых 5 тыс! хотя бы на минималку. смех да и только

Гость||

Уж и уголовное дело было и все как с гуся вода. Неужели такой незаменимый или другие причины есть? Приставлен он откуда то?

а покровители на что?

Гость||

Короче ,а никто и другого и не ожидал .простой народ не работает, сидят, денег нет .два месяца .вот и взялись друг за друга ....вот интересно как

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов оштрафован на 5 тысяч рублей. Еще одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Очередной плевок со стороны власти в народ.Его после его махинаций и уголовного дела вообще не должно быть в чиновниках ,но его посадили на эту золотую жилу и махинации продолжаются (про свежепостроенный и практически сразу же снесённый накопительный резервуар ливнёвки на ГПЗ свидетельствует об этом,как и набережная,оборонительный вал и т.д.),его очень хорошо прикрывают сверху ,а это значит только одно ,коррупция.

Гость||

Было бы смешно, если бы не было так грустно... Вот это улыбающееся существо на фото - уголовник (?), привлекается к административной ответственности за негадлежащее исполнение своих должностных обязанностей - подписало разрешение на ввод в эксплуатацию всех этих жилых домов, при этом не убедившись и не проверив надлежащее состояние жилых домов. Халатность? А все кто до него подписали? Может пора уже сажать за это? Или будете ждать, пока дома рухнут? А пока существо будет отказывать в выдаче разрешений на ларьки, киоски, склады и пр.

Гость||

Много интересного в окружении главного,убийц пока не было. Ну цыплят по осени считают.

Гость||

Новость про Беспалова тю-тю,Белозерцев заметает следы.)))))))

Гость||

не суди да не судим будишь. наше дело терпене смирене паслушане

Гость||

Хорошая фраза из кинофильма«вор должен сидеть в тюрьме».

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте