В Пензенской области семьи с детьми до трех лет начали получать пособие

27.05.2020 | 14:00

В Пензенской области семьи с детьми до 3 лет, не имеющие права на материнский капитал, начали получать первые выплаты в размере 5 000 рублей.

«Уже обработано около 6 000 заявлений, на банковские счета родителей в общей сложности направлено более 59 млн рублей», - уточнили в пресс-службе регионального отделения пенсионного фонда.

Право на такое пособие получили родители, дети которых появились на свет с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020-го. Ранее выплата была связана с правом семьи на материнский капитал.

«Для оформления выплаты не требуются какие-либо документы, подтверждающие доход. Основанием становится свидетельство о рождении ребенка. Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в «Личном кабинете» на портале госуслуг или на официальном сайте пенсионного фонда», - добавили в отделении ПФР.

Все анкетные данные проходят автоматическую проверку на федеральном уровне, поэтому заполнять все графы нужно очень внимательно - некорректное заявление проверку не пройдет. Подать новое семья сможет только после того, как будет вынесен отказ по предыдущему.

После регистрации заявления пенсионный фонд в течение пяти рабочих дней принимает решение о выплате и в течение еще трех рабочих дней перечисляет деньги.

«Однако постановление, регламентирующее эти сроки, было принято 20 мая, поэтому, если заявление было подано ранее этой даты, сроки выплаты все равно будут считаться от 20 мая», - уточнили в пресс-службе.