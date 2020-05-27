В области за сутки коронавирус подтвердился у 9 несовершеннолетних

27.05.2020 | 12:21

В среду, 27 мая, оперативный штаб Пензенской области сообщил данные о возрасте 88 новых пациентов, у которых коронавирус подтвердился за последние сутки.

Среди зараженных оказалось сразу девять детей: по двое 2-летних и 9-летних, а также 6, 7, 13, 16 и 17 лет. Таким образом, общее количество несовершеннолетних с COVID-19 теперь равняется 80.

Остальным заболевшим от 18 до 97 лет.

За сутки в вирусологической лаборатории обследовали 445 человек, провели 450 исследований, в лабораториях лечебной сети - 1 474 и 1 588 соответственно.

За все время пандемии коронавирусом заразились 1 980 жителей Пензенской области, 1 481 человек выздоровел, 17 умерли.