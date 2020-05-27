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Общество

В области за сутки коронавирус подтвердился у 9 несовершеннолетних

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В среду, 27 мая, оперативный штаб Пензенской области сообщил данные о возрасте 88 новых пациентов, у которых коронавирус подтвердился за последние сутки.

Среди зараженных оказалось сразу девять детей: по двое 2-летних и 9-летних, а также 6, 7, 13, 16 и 17 лет. Таким образом, общее количество несовершеннолетних с COVID-19 теперь равняется 80.

Остальным заболевшим от 18 до 97 лет.

За сутки в вирусологической лаборатории обследовали 445 человек, провели 450 исследований, в лабораториях лечебной сети - 1 474 и 1 588 соответственно.

За все время пандемии коронавирусом заразились 1 980 жителей Пензенской области, 1 481 человек выздоровел, 17 умерли.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ну теперь расскажите, где они этот "вирус" подцепили?

Гость||

Гость писал(a):

ну теперь расскажите, где они этот "вирус" подцепили?
Мамки с ними везде шастают.

Гость||

Детей на улице полно, ничего удивительного, что заболевают. Про подростков вообще отдельная тема.

Гость||

алилуйя

Гость||

в больницы стали госпитализировать семьями. Вот и дети оттуда заражаются. А пока их диагностируют, они на площадках успеют поиграть с другими детками

Гость||

сегодня видел троих детей, катаются на велосипедах. а потом в больницах будут вместе с родителями.

Гость||

Мамашки таскают своих малых детей по магазинам,дети бегают, руками все трогают,потом в рот и лицо,вот именно так и заражаются,а те что постарше на детских площадках.Неужели своих детей не жалко,ведь никто не знает какие последствия у этой заразы.

Гость||

Вирус просто определился, т.е. дети не болеют!? Так понимать?

Имя: Гость
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