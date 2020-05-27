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Общество

Авторов лучших проектов стелы «А мы из Пензы» ждут денежные призы

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Победителя и призеров конкурса проектов стелы «А мы из Пензы», которую планируется установить на улице Пионерской, ждет денежное вознаграждение.

Соответствующее постановление подписал глава администрации Пензы Андрей Лузгин. Документ размещен на сайте мэрии. В нем подробно перечислены условия творческого состязания, его цели и задачи, а также состав конкурсной комиссии. Именно она будет оценивать проекты по десяти критериям.

В частности, будут учитываться композиционная связь стелы с архитектурной логикой Пензы в целом и непосредственным местом размещения, эмоциональная выразительность, глубина и многоплановость, цветовое решение и другие аспекты. Каждый из них оценивается по 10-балльной шкале, и по сумме баллов определяются лидеры.

За первое место предусмотрена награда в размере 100 тысяч рублей, за второе - 75 тысяч, за третье - 50 тысяч.

Конкурс будет считаться несостоявшимся в двух случаях. Первый - если на него поступит менее трех заявок. Второй - если ни один проект не получил суммарную оценку в диапазоне от 70 до 100 баллов.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

30 серебрянников иуды

Гость||

В Израиле пусть перенесут стену плача.Стела героям ВОВ и Труда - это стена плача Пензенцев. Но руководители у Нас пришлые и им не понять горя людского земли Пензенской.

Гость||

Могила на Новозападном.

Гость||

Гость писал(a):

Могила на Новозападном.
Хороший приз.

Имя: Гость
Комментарий:

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