Авторов лучших проектов стелы «А мы из Пензы» ждут денежные призы

27.05.2020 | 12:50

Победителя и призеров конкурса проектов стелы «А мы из Пензы», которую планируется установить на улице Пионерской, ждет денежное вознаграждение.

Соответствующее постановление подписал глава администрации Пензы Андрей Лузгин. Документ размещен на сайте мэрии. В нем подробно перечислены условия творческого состязания, его цели и задачи, а также состав конкурсной комиссии. Именно она будет оценивать проекты по десяти критериям.

В частности, будут учитываться композиционная связь стелы с архитектурной логикой Пензы в целом и непосредственным местом размещения, эмоциональная выразительность, глубина и многоплановость, цветовое решение и другие аспекты. Каждый из них оценивается по 10-балльной шкале, и по сумме баллов определяются лидеры.

За первое место предусмотрена награда в размере 100 тысяч рублей, за второе - 75 тысяч, за третье - 50 тысяч.

Конкурс будет считаться несостоявшимся в двух случаях. Первый - если на него поступит менее трех заявок. Второй - если ни один проект не получил суммарную оценку в диапазоне от 70 до 100 баллов.