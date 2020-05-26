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Общество

Юрий Голодяев рассказал о судьбе праздника «До свидания, детский сад!»

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Во вторник, 26 мая, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась горожанка по имени Светлана. Женщина сообщила нерадостную для себя новость.

«Моя дочка в этом году выпускается из детского сада. Сегодня нас оповестили, что выпускного, который должен был проводиться в конце мая, не будет из-за сложной эпидемиологической ситуации. Я все понимаю, здоровье детей, безусловно, дороже, просто грустно от всего этого. Купленное заранее платье будет висеть в шкафу до лучших времен», - рассказала Светлана.

По ее словам, надежда на то, что дочка все-таки покрасуется в своем наряде, не подвергаясь риску, есть: «Возможно, летом, когда все устаканится, для детей устроят какой-то праздник, чтобы они могли поблагодарить воспитателей, нянечек, попрощаться со всеми».

Начальник городского управления образования Юрий Голодяев пояснил, что такого праздника, как выпускной, в дошкольных учреждениях нет, есть мероприятие под названием «До свидания, детский сад!». Более грандиозные торжества родители устраивают сами, по своему усмотрению.

«В условиях, когда детсады работают в режиме дежурных групп, проведение такого мероприятия недопустимо, поскольку предполагает массовое скопление людей. Возможно, когда детсады откроются, праздник будет, но вероятность этого очень мала», - подчеркнул он.

Начальник управления уточнил, что, даже если Роспотребнадзор разрешит дошкольным учреждениям вернуться к работе в обычном режиме, на этом этапе снятия ограничений проведение массовых мероприятий не предусмотрено.

«Так что еще раз повторяю: вероятность очень мала», - заключил Юрий Голодяев.

Ранее сообщалось, что в мае дошкольные учреждения так и не начнут функционировать в обычном режиме.

«Обсуждал эту тему на штабе. Было у меня желание открыть детские сады в целом, но мои коллеги-эксперты не посчитали возможным поддержать мое предложение, посчитав, что будет слишком много детей. Поэтому мы приняли решение не открывать полностью детские сады», - высказался губернатор Иван Белозерцев.

Таким образом, они продолжат работать в режиме дежурных групп с соблюдением всех необходимых санитарных норм и правил профилактики коронавируса до 30 мая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Господи, какая проблема- нет выпускного в детсаду! Деньги целее будут, в школу через 3 месяца идти, собрать ребенка надо! Можно 1 сентября зайти в сад с букетом цветов и поздравить воспитателя с нянечкой.

А то, что у 11-ых классов, уходящих из школы,и которые, возможно, разъедутся по другим городам в ВУЗы, выпускного нет, это разве важно...здесь же прощание с целым детсадом!

Гость||

ох уж эти мамаши, ВЫПУСКНОЙ В САДУ!!!! Платье она купила..... нет слов.

Гость||

Да уж. Проблема глобальная. До смешного.

Гость||

А ведь мы прекрасно, просто прекрасно живем без этих развлекаловок! Долой их из ДС и школ, дети должны учиться!

Гость||

Как же повезло родителям в этом году!!! Никаких благодарностей дарить не надо какая экономия!!! Воспиталки правда в шоке теперь)))

Имя: Гость
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