Юрий Голодяев рассказал о судьбе праздника «До свидания, детский сад!»

26.05.2020 | 09:58

Во вторник, 26 мая, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась горожанка по имени Светлана. Женщина сообщила нерадостную для себя новость.

«Моя дочка в этом году выпускается из детского сада. Сегодня нас оповестили, что выпускного, который должен был проводиться в конце мая, не будет из-за сложной эпидемиологической ситуации. Я все понимаю, здоровье детей, безусловно, дороже, просто грустно от всего этого. Купленное заранее платье будет висеть в шкафу до лучших времен», - рассказала Светлана.

По ее словам, надежда на то, что дочка все-таки покрасуется в своем наряде, не подвергаясь риску, есть: «Возможно, летом, когда все устаканится, для детей устроят какой-то праздник, чтобы они могли поблагодарить воспитателей, нянечек, попрощаться со всеми».

Начальник городского управления образования Юрий Голодяев пояснил, что такого праздника, как выпускной, в дошкольных учреждениях нет, есть мероприятие под названием «До свидания, детский сад!». Более грандиозные торжества родители устраивают сами, по своему усмотрению.

«В условиях, когда детсады работают в режиме дежурных групп, проведение такого мероприятия недопустимо, поскольку предполагает массовое скопление людей. Возможно, когда детсады откроются, праздник будет, но вероятность этого очень мала», - подчеркнул он.

Начальник управления уточнил, что, даже если Роспотребнадзор разрешит дошкольным учреждениям вернуться к работе в обычном режиме, на этом этапе снятия ограничений проведение массовых мероприятий не предусмотрено.

«Так что еще раз повторяю: вероятность очень мала», - заключил Юрий Голодяев.

Ранее сообщалось, что в мае дошкольные учреждения так и не начнут функционировать в обычном режиме.

«Обсуждал эту тему на штабе. Было у меня желание открыть детские сады в целом, но мои коллеги-эксперты не посчитали возможным поддержать мое предложение, посчитав, что будет слишком много детей. Поэтому мы приняли решение не открывать полностью детские сады», - высказался губернатор Иван Белозерцев.

Таким образом, они продолжат работать в режиме дежурных групп с соблюдением всех необходимых санитарных норм и правил профилактики коронавируса до 30 мая.