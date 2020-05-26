В пензенскую больницу № 4 поступит оборудование на 100 млн рублей

26.05.2020 | 17:30

В пензенскую клиническую больницу № 4 поступили три портативных УЗИ-аппарата для отделения реанимации и интенсивной терапии.

Стоимость оборудования более 8 млн рублей. Аппараты закуплены за счет федерального бюджета для лечения больных новой коронавирусной инфекцией.

Также для медицинского учреждения приобретены 40 реанимационных кроватей, ожидается поставка 40 аппаратов искусственной вентиляции легких и 13 мониторов пациента, которые показывают электрокардиограмму, давление, частоту дыхания, температуру и насыщение крови кислородом.

Всего в больницу будет поставлено оборудование на сумму более 100 млн рублей.

Кроме того, решен вопрос с подводкой кислорода к койкам. На эти цели из бюджета области выделено более 10 млн рублей.

«В лечебном учреждении уже установлена кислородная рампа на 20 баллонов, которая позволяет бесперебойно подавать кислород к 97 койкам», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.