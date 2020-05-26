В пензенском вузе проректора уволили за отсутствие декларации о доходах

26.05.2020 | 10:54

Прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства в одном из высших учебных заведений Пензы.

В феврале 2020 года Пензенский государственный технологический университет (ПензГТУ) принял сотрудницу на должность проректора по научной работе.

При назначении на подобную должность человек обязан представлять сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера - как своих, так и супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Однако претендентка нужные справки не представила.

«Невыполнение данной обязанности является правонарушением, влекущим освобождение от замещаемой должности. Прокурор района внес ректору ПензГТУ представление. Трудовой договор с должностным лицом, не представившим обязательные сведения, расторгнут», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены два сотрудника вуза, ответственные за прием на работу и профилактику коррупционных и иных правонарушений.