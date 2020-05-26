Сетевое издание|18+|Вторник|26 мая 2020|14:51
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Общество

В Пензе празднование Дня города хотят перенести на осень

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Во вторник, 26 мая, в администрации Пензы обсуждался День города. По традиции он отмечается 12 июня, но в этом году в связи эпидемией коронавирусной инфекции, вероятнее всего, проведение массовых мероприятий будет невозможно.

Ориентировочно День города со всеми его элементами - открытием Галереи почета и славы Пензенской области, шествием, салютом, фестивалями и концертами - решено перенести на более поздний срок. Скорее всего, праздник состоится в сентябре.

Что касается Дня России, который также отмечается 12 июня, то он пройдет с соблюдением требований режима повышенной готовности и самоизоляции граждан.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ближайшее время должна быть сформирована окончательная программа праздника и перечень акций, которые можно организовать в сегодняшней ситуации.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Хорошо, Масленицу успели справить, а то перенесли бы на сентябрь.

Гость||

А чо на осень-то? Давайте на Новый Год!

Гость||

Два никчемных праздника- 12 июня и 4 ноября

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Во вторник, 26 мая, в администрации Пензы обсуждался День города. По традиции он отмечается 12 июня,
С каких пор это традиция? Фейковая традиция! Просто чиновники из-за экономической целесообразности решили отмечать День города в День России - 2 праздника в 1 день. Никакой традиции в этом. Не вводите людей в заблуждение.penzainform.ru писал(a):
Ориентировочно День города со всеми его элементами - открытием Галереи почета и славы Пензенской области, шествием, салютом, фестивалями и концертами - решено перенести на более поздний срок. Скорее всего, праздник состоится в сентябре.
Вот это - традиция. Юбилей Пензы в 2013 году тоже праздновали в сентябре.

Гость||

Какой день города, о чем речь? Лучше бы помогли людям, которым кушать уже нечего. Дали бы продуктовые наборы нуждающимся.

Имя: Гость
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