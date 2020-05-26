В Пензе празднование Дня города хотят перенести на осень

26.05.2020 | 13:41

Во вторник, 26 мая, в администрации Пензы обсуждался День города. По традиции он отмечается 12 июня, но в этом году в связи эпидемией коронавирусной инфекции, вероятнее всего, проведение массовых мероприятий будет невозможно.

Ориентировочно День города со всеми его элементами - открытием Галереи почета и славы Пензенской области, шествием, салютом, фестивалями и концертами - решено перенести на более поздний срок. Скорее всего, праздник состоится в сентябре.

Что касается Дня России, который также отмечается 12 июня, то он пройдет с соблюдением требований режима повышенной готовности и самоизоляции граждан.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ближайшее время должна быть сформирована окончательная программа праздника и перечень акций, которые можно организовать в сегодняшней ситуации.