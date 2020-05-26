В Пензе празднование Дня города хотят перенести на осень

Во вторник, 26 мая, в администрации Пензы обсуждался День города. По традиции он отмечается 12 июня, но в этом году в связи эпидемией коронавирусной инфекции, вероятнее всего, проведение массовых мероприятий будет невозможно.
Ориентировочно День города со всеми его элементами - открытием Галереи почета и славы Пензенской области, шествием, салютом, фестивалями и концертами - решено перенести на более поздний срок. Скорее всего, праздник состоится в сентябре.
Что касается Дня России, который также отмечается 12 июня, то он пройдет с соблюдением требований режима повышенной готовности и самоизоляции граждан.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ближайшее время должна быть сформирована окончательная программа праздника и перечень акций, которые можно организовать в сегодняшней ситуации.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Хорошо, Масленицу успели справить, а то перенесли бы на сентябрь.