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Общество

СМИ: Суд вынес решение по делу Валерия Беспалова

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В Пензенской области вынесено решение по административному делу, возбужденному в отношении зампреда регионального правительства Валерия Беспалова.

«Беспалов оштрафован и лишен на 1,5 года водительских прав за то, что дал пьяной сесть за руль своей машины», - сообщают РИА Новости в своем телеграм-канале со ссылкой на представителей суда.

Инцидент, ставший поводом для разбирательства, произошел недалеко от поселка Золотаревка Пензенского района. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mitsubishi. За рулем была нетрезвая женщина, место пассажира занимал Валерий Беспалов.

На женщину составили протокол за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, на ее спутника - за передачу управления.

Об инциденте доложили губернатору Ивану Белозерцеву, было назначено служебное расследование. Однако на данный момент Валерий Беспалов продолжает оставаться зампредом правительства Пензенской области. Он является куратором региональных минпрома и управления цифрового развития, участвует в заседаниях.

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Гость||

Это правильно...

Гость||

Что такое , одна мафия в области , пьют , воруют , насилуют, куда смотрит Путин ??!

Гость||

Это просто праздник какой-то.. С нетерпением ждем завтра.

Гость||

КОГДА КОРРУПЦИЮ ПРИРАВНЯЮТ К ГОСИЗМЕНЕ?

Гость||

Гость писал(a):

Это просто праздник какой-то.. С нетерпением ждем завтра.
Праздник будет когда главного возьмут ,а для начала выпрут из чиновников.

Гость||

Когда , это закончится в Пензе.

Гость||

А что же губернатор и представитель президента молчат? Или ждут пока лично Путин даст им указание?

Гость||

Он не молчит , он собирает информацию,готовится , что-бы однажды нанести сокрушительный удар и победить коррупцию и кознокрадство раз и навсегда. Стратегия ,однако.

Гость||

Гость писал(a):

А что же губернатор и представитель президента молчат? Или ждут пока лично Путин даст им указание?
а ты видимо в сказки про плохих бояр веришь. ну..ну...

Гость||

Гость писал(a):

А что же губернатор и представитель президента молчат? Или ждут пока лично Путин даст им указание?

а ты видимо в сказки про плохих бояр веришь. ну..ну...

и хорошего царя незаменимого

Гость||

Думаю для него это не проблема. Наверняка личный водитель есть. А это так- покатушки были.

Гость||

Убийц-министров ещё не было в Пензе для полного букета.

Гость||

При чем тут Путин то?Он должен Беспалова за руку с любовницами держать))))))

Глупые!

Гость||

А всё по закону. Пассажир в такси, например, откуда знает пьян или нет водитель?

Гость||

Лучше бы он аэропортом занялся. Все сидят "несменяемые", а самолеты летают все меньше и меньше.

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Имя: Гость
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