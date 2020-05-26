СМИ: Суд вынес решение по делу Валерия Беспалова

26.05.2020 | 20:00

В Пензенской области вынесено решение по административному делу, возбужденному в отношении зампреда регионального правительства Валерия Беспалова.

«Беспалов оштрафован и лишен на 1,5 года водительских прав за то, что дал пьяной сесть за руль своей машины», - сообщают РИА Новости в своем телеграм-канале со ссылкой на представителей суда.

Инцидент, ставший поводом для разбирательства, произошел недалеко от поселка Золотаревка Пензенского района. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mitsubishi. За рулем была нетрезвая женщина, место пассажира занимал Валерий Беспалов.

На женщину составили протокол за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, на ее спутника - за передачу управления.

Об инциденте доложили губернатору Ивану Белозерцеву, было назначено служебное расследование. Однако на данный момент Валерий Беспалов продолжает оставаться зампредом правительства Пензенской области. Он является куратором региональных минпрома и управления цифрового развития, участвует в заседаниях.