Поездка молодого мотоциклиста по Кузнецку завершилась в больнице

Во вторник, 26 мая, в Кузнецке случилась автоавария с участием двухколесного транспортного средства.
Фото с места происшествия опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» очевидец. На них запечатлен лежащий на асфальте проезжей части мотоцикл, рядом стоят Renault и спецавтомобиль ГИБДД.
Одна из свидетельниц ДТП написала, что пострадал мотоциклист. «Жив, долго без сознания лежал», - конкретизировала она.
Подробности произошедшего рассказали порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.
«По предварительным данным, в 13:20 у дома № 148 на улице Белинского произошло столкновение автомобиля Renault Sandero с водителем 1964 года рождения и мотоцикла марки Ringri (уточняется), которым управлял молодой человек 1999 года рождения», - рассказали в ведомстве.
Мотоциклист получил телесные повреждения, его доставили в больницу. Приняли ли медики решение о его госпитализации, неизвестно.
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