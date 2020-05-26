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Общество

Поездка молодого мотоциклиста по Кузнецку завершилась в больнице

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Во вторник, 26 мая, в Кузнецке случилась автоавария с участием двухколесного транспортного средства.

Фото с места происшествия опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» очевидец. На них запечатлен лежащий на асфальте проезжей части мотоцикл, рядом стоят Renault и спецавтомобиль ГИБДД.

Одна из свидетельниц ДТП написала, что пострадал мотоциклист. «Жив, долго без сознания лежал», - конкретизировала она.

Подробности произошедшего рассказали порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

«По предварительным данным, в 13:20 у дома № 148 на улице Белинского произошло столкновение автомобиля Renault Sandero с водителем 1964 года рождения и мотоцикла марки Ringri (уточняется), которым управлял молодой человек 1999 года рождения», - рассказали в ведомстве.

Мотоциклист получил телесные повреждения, его доставили в больницу. Приняли ли медики решение о его госпитализации, неизвестно.

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Источник — фото https://vk.com/podslushanokuzneck
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Гость||

Так ему и надо.

Гость||

Не грусти,похрусти

Имя: Гость
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