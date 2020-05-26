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Общество

МУП «Пензадормост» оштрафовали на 100 тысяч за сугроб у перехода

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Крупное пензенское предприятие МУП «Пензадормост» оштрафовано на крупную сумму за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

10 января инспектор ГИБДД выявил, что организация, ответственная за содержание дорог, допустила формирование снежного вала высотой 0,64 м на тротуаре, ближе 10 метров от пешеходного перехода около дома № 14 на Коннозаводской улице. Это является нарушением нескольких правовых актов, в том числе Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Суд назначил организации штраф в размере 100 000 рублей.

Директор предприятия подал жалобу, но судебная коллегия по административным делам Пензенского областного суда оставила ее без удовлетворения.

«Объектом правонарушения, совершенного МУП «Пензадормост», являются общественные отношения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Характер посягательства свидетельствует о высокой степени общественной опасности правонарушения. Угроза заключается не только в наступлении негативных последствий, но и в пренебрежительном отношении предприятия к соблюдению требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог», - пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Постановление вступило в законную силу.

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